Il primo film che vi proponiamo è “Will Hunting – Genio Ribelle“, film del 1997 diretto da Gus Van Sant e con Robin Williams e Matt Damon come protagonisti. Una pellicola in cui l’autunno non fa semplicemente da sfondo, ma piuttosto si fa perfetto protagonista per la storia che viene raccontata. Il protagonista Will (Damon) è un ragazzo ventenne che è un genio della matematica ma lavora in un’impresa di pulizie e spesso finisce nei guai con la legge. Un giorno un professore di Harvard si rende conto delle sue incredibili capacità e lo costringerà a frequentare le lezioni di matematica e a farsi aiutare da uno psicologo (Williams). Sarà l’inizio di una preziosa amicizia che aiuterà Will a trovare il vero se stesso. Dove è possibile guardarlo: su Sky

Una storia d’amore con Richard Gere e Winona Ryder ambientata in autunno: avreste mai potuto chiedere di più? Stiamo parlando del film “Autumn in New York“, dal regista Joan Chen, pellicola nella quale l’autunno – e le stagioni in generale – diventano una vera e propria metafora della vita. La protagonista Charlotte (Ryder) si innamora a prima vista di Will (Gere), un vero e proprio donnaiolo molto più grande di lei. Quando i due si conoscono Will ha in mente per lei il trattamento che riserva ad ogni altra ragazza, una storiella facile e nulla di più. Prendendolo in contropiede, è proprio Charlotte però a chiedergli di avere una storia senza pretese perché molto malata. Dove è possibile guardarlo: su Sky

Tratto da una straordinaria storia vera è invece “L’incredibile Volo“, film del 1996 diretto da Carroll Ballard e basato sulla vicenda reale compiuta da Bill Lishman. Al centro della storia un avvenimento che è sinonimo di autunno: la migrazione degli uccelli. Amy è una ragazzina di quattordici anni che è sopravvissuta all’incidente in cui sua madre invece ha perso la vita. Dopo questo trauma va a vivere con il padre scultore in una fattoria del Canada. Un giorno scoprirà qui delle uova di oca canadese che si stanno per schiudere e deciderà di prendersi cura dei piccoli facendo loro da mamma. Ma al momento della migrazione autunnale Amy si troverà davanti a un problema: come farà a insegnare ai suoi piccoli a volare verso sud? Dove è possibile guardarlo: ad oggi nessun servizio di streaming offre la visione di questo film, ma continuate a seguirci per futuri aggiornamenti!

Il vincitore dell’Oscar Robin Williams è protagonista in questa pellicola, “L’Attimo Fuggente” nel ruolo di un insegnante che spinge i suoi studenti a vivere pienamente la loro vita e a cogliere l’attimo con il suo detto preferito “Carpe Diem” . Ma quando scoppia una tragedia i suoi insegnamenti saranno messi alla prova… La regia è affidata a Peter Weir. Dove è possibile guardarlo: il film si può noleggiare o acquistare su Prime Video Store

Cambiamo totalmente genere con “The Village“, film horror del 2004 dalla regia di M. Night Shyamalan con un grande e interessante cast: i protagonisti sono infatti interpretati da Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard e Adrien Brody. Si sa infatti che l’autunno può essere sinonimo anche di ambientazioni desolate e un po’ paurose. Una piccola, comunità vive nella paura mortale di un male opprimente che abita la foresta proibita vicino al loro villaggio. Nessuno si avventura nel bosco, finché un abitante del villaggio osa affrontare l’ignoto… Dove è possibile guardarlo: il film si può noleggiare o acquistare su Prime Video Store.

Non può mancare uno dei film degli anni 90 ad essere più amato dai bambini. Ha infatti recentemente compiuto 25 anni il bellissimo e malinconico “Casper“, diretto da Brad Silberling, e basato sull’omonimo personaggio di cartoni animati e fumetti. Il film ha riscosso molto successo e ha fatto storia non solo per l’amicizia straordinaria che è in grado di raccontare ma anche perché si tratta del primo lungometraggio che ha come protagonista un personaggio realizzato interamente con la tecnica della computer-generated imagery. Nel Maine esiste un castello in cui si dice abitino presenze spettrali: un giorno viene acquistato da un uomo di mezza età rimasto vedovo che va ad abitarci con la giovane figlia Kat (Christina Ricci). Qui la ragazza farà conoscenza con Casper, un fantasma tenero e gentile con il quale stringerà una preziosa amicizia. Neanche a dirlo ma la pellicola è ambientata nel periodo di Halloween, quindi in autunno inoltrato! Dove è possibile guardarlo: su Sky

Del 2002, “Lontano dal Paradiso“, di Todd Haynes, è un film che tratta argomenti che ancora oggi possiamo dire siano caldi. La protagonista Cathy Whitaker (interpretata dall’eccezionale Julianne Moore), moglie e madre di due figli, un giorno scopre il proprio marito in atteggiamenti omosessuali. Nel frattempo si avvicinerà sentimentalmente al giardiniere di colore Ray. L’autunno con i suoi colori e la sua malinconia fa da sfondo a una storia che parla di emancipazione femminile, di integrazione razziale ed omosessualità. Dove è possibile guardarlo: ad oggi nessun servizio di streaming offre la visione di questo film, ma continuate a seguirci per futuri aggiornamenti!

Non potevano di certo mancare anche i film di animazione a tema autunnale: il primo che secondo noi non potete perdervi è “Coco” (2017): film firmato Disney che ha incantato intere generazioni. Anche se la storia è talmente bella che naturalmente può essere vista tutto l’anno, per noi si presta perfettamente a questo periodo! Il protagonista Miguel, giovane ragazzo che vive in Messico e ha da sempre un sogno: quello di diventare un musicista famoso come il suo idolo Ernesto De La Cruz. Ma questa sua ambizione è ostacolata dalla sua famiglia che gli ha vietato di fare musica per ragioni legate al passato. Inspiegabilmente, durante la celebrazione del Día de Muertos (celebrazione che si tiene tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre), Miguel si ritrova nel regno dei morti, dove ha la possibilità di incontrare numerosi suoi parenti e farà la conoscenza di Hector, uno scheletro che sta scomparendo perchè – come spiega a Miguel – nessuno lo ricorda più nel regno dei vivi. Hector accetterà di aiutare Miguel a trovare Ernesto de la Cruz, solo se in cambio questo porterà una sua foto nel mondo dei vivi così da essere ricordato. Dove è possibile trovarlo: su Disney+

Un ulteriore film d’animazione che ha fatto la storia, “Nightmare before Christmas” è un film che non si può definire del tutto natalizio come del tutto ambientato nel periodo autunnale. Una via di mezzo insomma, che vi consigliamo di vedere magari più avanti, quando si comincerà a sentire l’aria di Natale! Allo stesso tempo non possiamo ignorare che questa grottesca favola di Tim Burton sia abbastanza spaventosa, soprattutto quando parte il momento di “This is Halloween”. Annoiato dalla solita routine di Halloween, il re delle zucche Jack Skeletron vorrebbe diffondere la gioia del Natale. Ma la sua missione mette in pericolo Babbo Natale e crea un incubo per tutti i bambini. Dove è possibile trovarlo: su Disney+