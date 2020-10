Irama ha pubblicato il video del suo ultimo singolo, “Crepe”

Dopo lo straordinario successo ottenuto con “Mediterranea“, uno dei tormentoni dell’estate 2020, Irama è tornato con un nuovo singolo: “Crepe“. Il brano è tratto dall’omonimo EP che denota un’innegabile crescita artistica.

Dopo essere entrato ufficialmente in rotazione nelle radio il brano ha ora anche un video ufficiale pubblicato proprio oggi. Nel brano il cantante soffre la distanza dalla propria amata, che sembra finire per trovarsi in compagnia di un altro. Le loro strade continueranno a incrociarsi e nel video saranno mostrate le crepe sui loro volti e sui loro corpi che sembrano comparire solo quando si trovano insieme.

Irama nel video di Crepe

Ma le crepe esistono sempre, fanno parte della propria persona. Anche quando potrebbero non essere visibili a prima vista. Irama ha spiegato la sua scelta di chiamare il progetto discografico proprio come questo brano e lo fece quando ne annunciò la sua uscita.

“Il mercato discografico continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle“, scriveva, “quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar, io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA“. Un’identità artistica la sua che si fa sempre più delineata e che lo rende uno degli artisti più interessanti sulla scena italiana attuale.

Il giovane sembra aver trovato davvero la sua strada, pur continuando a sperimentare nuovi suoni. In questo ultimo progetto, ad esempio, ha voluto avvicinarsi al mondo latino come i due singoli dimostrano. La sua volontà pero’ è ora anche quella di farsi conoscere all’estero, per questo ha di recente pubblicato la versione spagnola di “Mediterranea” in collaborazione con De La Ghetto.

Riuscirà a conquistarsi la classifica dei singoli anche con "Crepe"? Staremo a vedere.