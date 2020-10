Per molto tempo ci siamo chiesti se fosse possibile avere il film di Sister Act 3, e quando ormai le speranze sembravano del tutto perse, ecco che l’attrice protagonista del cult anni ’90, Whoopi Goldberg, ci fa sapere che in realtà l’idea è già in sviluppo.

Tutti noi conosciamo bene la storia di Maria Claretta, la finta suora che in realtà è la cantante di un night club che per sfuggire da alcuni terribili sicari si rifugia sotto mentite spoglie in un convento. Una volta accolta, Suor Maria Claretta si ritroverà a dirigere il coro delle sue consorelle trasformandole in un vero gruppo di cantanti professioniste. Una commedia divertente e appassionata, con una Whoopi Goldberg nel pieno della sua meravigliosa carriera.

Il primo film, uscito nel 1992, fu seguito da Sister Act 2, dove l’ormai smascherata Maria Claretta viene chiamata proprio dalle sorelle per aiutare i ragazzi difficili di una particolare scuola cattolica. Ancora una volta sarà la musica a rimettere ogni cosa al suo posto, e a far maturare i ragazzi nel periodo più complicato della vita.

Sister Act 3 è in arrivo, parola di Whoopi Goldberg

In tutti questi anni, nonostante i fan lo avrebbero molto apprezzato, non si è mai parlato di un Sister Act 3. Forse perché ormai non c’era molto altro da raccontare di Suor Maria Claretta, e ripetere il solito gioco narrativo poteva voler significare flop totale.

Eppure ora, nell’epoca dei rivival e della nostalgia, i produttori stanno tornando sui propri passi, considerando quindi la possibilità di fare un terzo capitolo della film. A confermarlo è stata la stessa Whoopi Goldberg in una recente intervista per il Late Late Show with James Corden.

Queste le parole dell’attrice:

Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. E poi, di recente, si è scoperto che potrebbe non essere vero: le persone potrebbero volerlo vedere. Quindi, stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come riunire la banda e tornare.

[Sister Act] è un film davvero divertente. Buona musica e suore… Cosa c’è di meglio? Niente.

Whoopi Goldberg

Insomma, non resta che aspettare e sperare di avere presto altre notizie su Sister Act 3.

Io non vedo l’ora, e tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per farci sapere.