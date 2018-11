La notizia è delle ultime ore: Breaking Bad torna con un film lungo due ore. A capitanarlo sempre il grande Vince Gilligan, ideatore della serie tv, una delle più belle di tutta la storia del piccolo schermo, molto amata dal pubblico ma anche dalla critica. Insomma, una delle più amate di sempre!

A dare la notizia è stata la AMC, che ha spiegato come Gilligan stia lavorando già sullo script del film, anche se non ha specificato se sarà destinato alla sala cinematografica o sempre alla televisione.

Breaking Bad ha debuttato nel 2003 e si è conclusa nel 2013 con una bellissima quinta stagione. Dal 2015 in poi, invece, abbiamo goduto della serie tv spin-off Better Call Saul, arrivata ora a cinque stagioni e ancora in produzione.

Un film era proprio quello che mancava!

La trama di Breaking Bad il film

Del film di Breaking Bad si sa ancora poco, ma pare che la storia sarà la continuazione di quella raccontata nelle cinque stagioni della serie.

Molto probabilmente il protagonista sarà Jesse Pinkman (interpretato dall’attore Aaron Paul), o almeno è quello che suggerisce l’unica frase ufficializzata dalla produzione:

“La fuga di un ragazzo rapito e la sua lotta per la libertà”

E a voi viene qualche idea?

Walter White sarà presente nella trama del film?

Come detto prima, si sa veramente poco sulla trama e sui personaggi coinvolti nel film di Breaking Bad, e quindi non si può né confermare né escludere la presenza di Walter White (anche soltanto attraverso un flashback).

A dire la sua sulla possibile partecipazione al film è lo stesso attore Bryan Cranston, che dice di non saperne niente, ma nemmeno di essere contrario alla cosa:

Sì, a quanto pare ci sarà un film di Breaking Bad, ma onestamente non ho nemmeno letto la sceneggiatura. Non l’ho ricevuta, non l’ho letta. Quindi c’è questa domanda sul ritorno o meno di Walter White… Se Vince Gilligan mi chiedesse di partecipare, accetterei assolutamente. Lui è un genio. È una grande storia e ci sono un sacco di persone che vorrebbero il completamento di alcuni archi narrativi rimasti aperti, e il film, da quel che mi è stato detto, vedrà almeno un paio di personaggi i cui viaggi non sono stati terminati.

Non resta che aspettare altre notizie e incrociare le dita!