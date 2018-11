Nella giornata di ieri è stato rilasciato il secondo trailer ufficiale del film spin-off su “Bumblebee“, uno dei protagonisti della saga “Transformers“.

Dai trailer si intravedono diverse scene “simpatiche” e di narrazione, ne deduco quindi che sarà un film che ci narrerà la storia dell’autobot, con meno azione rispetto ai titoli principali della serie.



La diciottenne Charlie (Hailee Steinfeld) decide di dar sfogo alla sua passione di meccanica su un Maggiolino Volkswagen giallo (modello anni ’80), scoprendo però che non è una macchina come le altre.



Ritroviamo quindi un Bumblebee diverso da quello che conosciamo. Non è laChevrolet Camaro che abbiamo visto nei film precedenti, ma una macchina piuttosto comune per l’epoca in cui è ambientato il film, ovvero il 1987.



Tra i collaboratori del film, oltre alla Steinfeld (che ha anche partecipato alla stesura della colonna sonora), troviamo un John Cena nei panni del militare cattivo di turno (ruolo sempre presente nella saga).

“Bumblebee” è stato scritto da Christina Hodson, ma insieme a lei vediamo due vecchie conoscenze della saga: Michael Bay in produzione e Steven Spielberg come produttore esecutivo.

Da quello che trapela dalla produzione, “Bumblebee” sembra essere il primo di diversi spin-off con l’obbiettivo di narrare la storia dei personaggi della serie.



Data di uscita di Bumblebee

Il film uscirà nelle sale italiane il 20 dicembre 2018 e staremo a vedere se questa idea dello spin-off accrescerà o meno il brand.

PRIMO TRAILER UFFICIALE

SECONDO TRAILER UFFICIALE