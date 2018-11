Shakiraha concluso il suo “El Dorado World tour” lo scorso fine settimana a Bogotà, Colombia, con una fantastica sorpresa per i suoi fan.

L’ultima notte del concerto, la cantante colombiana ha presentato in anteprima esclusiva il video musicale della canzone più attesa dell’anno: “Nada”.

Ci viene spontaneo quindi chiederci, almeno per me, se sarà l’ultimo singolo estratto da quell’album. Con la bellissima cantante Shakira tutto è una grandissima sorpresa, quindi restiamo in attesa per vedere cosa farà!

Il video musicale di Nada

Nel video di Nada tutto gira intorno alla sofferenza, all’abbandono causato da una rottura di una grandissima storia d’amore.

La cantante, protagonista principale del video musicale, continua a vagare nella casa, in camera, come se cercasse una risposta o una soluzione a tutto quel dolore che continua a perseguitarla.

Shakira riesce ad esprimere tutta la sua tristezza dovuta alla mancanza dell’uomo che ha amato. È una canzone ricca di emozioni forti che riuscirà a trasportati nel suo mondo, vivendo quasi la sua sofferenza.

Non hai ancora guardato il video musicale di Nada? Corri subito a farlo!

Testo di Nada con Shakira

Voy caminando sobre un mar de hojas secas

Vuelan los ángeles sobre Berlín

Van entonando junto a mí un aleluya

Mientras la lluvia cae dentro de mí

Extraño tu voz

Estoy en tierra de nadie

Me falta hasta el aire

De espaldas al sol

Pasa otro día sin ti

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos

No sirve de na, ah, ah, nada

Ah, ah, ah, nada

Oh oh, nada, no oh

Nada

No, no, no, no

Nadie adivina que depara el destino

Nuestro camino aún esta a medio hacer

Tiro mi bolso Chanel del barrio chino

Al suelo mojado y me lanzo a correr

Extraño tu voz

Me hace falta tocarte

Olerte, mirarte

De espaldas al sol

Acaba otro día sin ti

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos

No sirve de na, ah, ah, nada

Ah, ah, ah, nada

Oh oh, nada, no oh

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos

No sirve de na, ah, ah, nada

Ah, ah, ah, nada

Oh oh, nada, no oh

Nada

No, no, no, no