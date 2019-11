Si avvicina uno dei periodi più amati, quello del Natale. Così come i commercianti anche gli artisti si preparano in anticipo facendo già spuntare nuove tracce da inserire nella playlist da ascoltare mentre si addobba l’albero o si prepara il pranzo del 25.

Oggi è la volta dei Jonas Brothers che hanno rilasciato il loro primo brano natalizio: si intitola “Like It’s Christmas” e rappresenta tutto quello che ci si aspetta da una traccia di questo genere.

“Mariah Carey ci ha dato il via libera, quindi possiamo iniziare la stagione delle feste” Jonas Brothers annunciano l’uscita di Like It’s Christmas

Così hanno voluto annunciare l’uscita della canzone, facendo riferimento alla regina indiscussa del Natale. E in un certo senso “Like It’s Christmas” potrebbe ricordare, in alcune parti, la leggendaria “All I Want For Christmas Is You” da un punto di vista musicale.

Il testo unisce perfettamente l’immagine di una città innevata e addobbata per l’occasione, al sentimento d’amore provato verso coloro con la quale si condividono i momenti di vita.

“Guarda le luci

Scintillano luminose 24 ore su 24

Ogni centimetro di Central Park

È ricoperto di bianco

Questo potrebbe essere il Paradiso” Tratto dal testo di Like It’s Christmas

Il messaggio principale della canzone è cantato nel ritornello: un’ode alla persona amata che riesce a ricreare lo stesso sentimento di gioia provato a Natale ogni singolo giorno.

“Non posso negare quello che sento dentro

Non c’è niente di falso nel modo in cui mi riporti in vita

Tu fai sì che ogni giorno sia come Natale

Ogni giorno che passo con te” Tratto dal testo di Like It’s Christmas

In una recente intervista hanno dichiarato come le loro canzoni inevitabilmente stiano prendendo una piega diversa, essendo attualmente tutti e tre felicemente sposati la serenità e l’amore provato verso le rispettive compagne emergerà anche nella scrittura dei brani.

I tre fratelli sono attualmente in tour in America, dove stanno portando sul palco l’album che ha decretato il loro ritorno “Happiness Begins” insieme ai loro brani di maggior successo. Ma giusto il tempo per godersi la pausa natalizia e riprenderanno il loro viaggio all’inizio dell’anno.

Faranno tappa anche in Italia il 14 Febbraio al Mediolanum Forum di Assago in una data già sold out da diverso tempo.

Date un ascolto a “Like It’s Christmas” e fateci sapere cosa ne pensate. Se invece per voi è ancora troppo presto per immergervi nell’atmosfera natalizia, aggiungetela alla vostra playlist delle feste per un successivo ascolto!

Traduzione del testo di Like It’s Christmas dei Jonas Brothers

[Intro]

Da-dum-dum-dum-dum

[Verso 1: Nick Jonas]

La neve sulla strada

L’amore nell’aria

Le campane stanno suonando

È questo quello che conta

Il fuoco è caldo

Gli angeli stanno cantando

[Pre-Ritornello: Nick Jonas, Joe Jonas]

E non voglio perdermi nulla

Non voglio mettere fine a quest’allegria

Ma finchè tu sei con me

È sempre quel periodo dell’anno

[Ritornello: Nick Jonas and Joe Jonas]

Tu fai sì che ogni giorno sia come Natale

Non voglio smettere mai

Suonando come se fosse la prima cosa sulla tua lista dei desideri

Proprio lì in cima

Non posso negare quello che sto sentendo dentro

Non c’è niente di falso nel modo in cui mi riporti in vita

Tu fai sì che ogni giorno sia come Natale

Ogni giorno che passo con te

[Verso 2: Joe Jonas]

Guarda le luci

Scintillano luminose 24 ore su 24

Ogni centimetro di Central Park

È ricoperto di bianco

Questo potrebbe essere il Paradiso

[Pre-Ritornello: Joe Jonas, Nick Jonas]

E non voglio perdermi nulla

Non voglio mettere fine a quest’allegria

Ma finchè tu sei con me

È sempre quel periodo dell’anno (Woo)

[Ritornello: Nick Jonas and Joe Jonas]

Tu fai sì che ogni giorno sia come Natale (Come Natale)

Non voglio smettere mai

Suonando come se fosse la prima cosa sulla tua lista dei desideri

Proprio lì in cima

Non posso negare quello che sto sentendo dentro

Non c’è niente di falso nel modo in cui mi riporti in vita

Tu fai sì che ogni giorno sia come Natale

Ogni giorno che passo con te

[Bridge]

Woo! Woo-woo

Già (Ogni giorno che passo con te)

Ogni giorno, ogni notte (Oh, oh, tutto il giorno)

[Ritornello: Nick Jonas and Joe Jonas]

Tu fai sì che ogni giorno sia come Natale (Come Natale)

Non voglio smettere mai

Suonando come se fosse la prima cosa sulla tua lista dei desideri

Proprio lì in cima (E non posso negare)

Non posso negare quello che sto sentendo dentro

Non c’è niente di falso nel modo in cui mi riporti in vita

Tu fai sì che ogni giorno sia come Natale

Ogni giorno che passo con te

[Outro]

Ehi, Ehi, già, già

Tesoro

La-la-la

Non posso negare quello che sto sentendo dentro

Non importa il motivo, non importa la decisione

Il mio cuore continuerà a battere, faresti meglio a crederci

Tu fai sì che ogni giorno sia come Natale (Come Natale)

Ogni giorno che passo con te

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Ogni giorno che passo con te

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Ogni giorno che passo con te

Testo di Like It’s Christmas dei Jonas Brothers

[Intro]

Da-dum-dum-dum-dum

[Verse 1: Nick Jonas]

The snow on the ground

The love in the air

Slay bells are ringing

This is what it’s all about

The fire is warm

The angels are singing

[Pre-Chorus: Nick Jonas, with Joe Jonas]

And I don’t wanna miss a single thing

Don’t wanna put end to all this cheer

But as long as you’re with me

It’s always the time of the year

[Chorus: Nick Jonas and Joe Jonas]

You make every day feel like it’s Christmas

Never wanna stop

Fiddlin’ like the first thing on your wish list

Right up at the top

I can’t deny what I’m feelin’ inside

Nothin’ fake about the way you bring me to life

You make every day feel like it’s Christmas

Every day that I’m with you

[Verse 2: Joe Jonas]

Look at the lights

Twinklin’ bright 24/7

Every inch of Central Park

Is covered in white

This could be heaven

[Pre-Chorus: Joe Jonas, with Nick Jonas]

And I don’t wanna miss a single thing

Don’t wanna put end to all this cheer

But as long as you’re with me

It’s always the time of the year, yeah (Woo!)

[Chorus: Joe Jonas & Nick Jonas, Nick Jonas]

You make every day feel like it’s Christmas (Like it’s Christmas)

Never wanna stop

Fiddlin’ like the first thing on your wish list

Right up at the top

I can’t deny what I’m feelin’ inside

Nothin’ fake about the way you bring me to life

You make every day feel like it’s Christmas

Every day that I’m with you

[Bridge]

Woo! Woo-woo

Yeah (Every day that I’m with you)

Every day, every night (Oh, oh, all day)

[Chorus: Nick Jonas and Joe Jonas]

You make every day feel like it’s Christmas

Never wanna stop

Fiddlin’ like the first thing on your wish list

Right up at the top (And I can’t deny)

I can’t deny what I’m feelin’ inside

Nothin’ fake about the way you bring me to life

You make every day feel like it’s Christmas

Every day that I’m with you

[Outro]

Hey, hey, yeah, yeah

Baby

La-la-la

I can’t deny what I’m feeling inside

No matter the reason, no matter decision

My heart will keep beating, you better believe

You make every day feel like it’s Christmas (Like it’s Christmas)

Every day that I’m with you

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Every day that I’m with you

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Every day that I’m with you