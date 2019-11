A vent’anni dalla sua prima pubblicazione, torna la canzone Il Mio D.J. dei Subsonica che questa volta coinvolge Achille Lauro.

La canzone più giocosa e dance di Microchip Emozionale, album che quest’anno compie 20 anni, dal titolo Il Mio D.J. torna in una nuova brillante versione. Davvero niente male, dal ritmo dance, Il Mio D.J. prende una venatura urban e viene anche arricchita da alcune strofe cantate da Achille Lauro.

Quando questa canzone uscì 20 anni fa, fece alzare più di un sopracciglio, per via della scelta di coinvolgere generi come la musica house, e proprio per ripetere quella audacia, i Subsonica la ripropongono nuovamente.

Il Significato della canzone Il Mio D.J.

Ecco come i Subsonica hanno presentato il brano sulla loro pagina ufficiale Facebook:

All’epoca, chiamando in causa il dj house Claudio Coccoluto, fece scalpore presso molti “puristi”, che non compresero il perché di quell’accostamento. Oggi abbiamo scelto di rivisitare il brano più “dance” di “Microchip Emozionale” in una groovosa chiave “urban”. E per non smarrire lo slancio provocatorio di allora, abbiamo chiesto ad Achille Lauro di intervenire. Cosa che ha fatto con sapiente disinvoltura e stile glamour/vandalico. Facendo finire tutti in questura!

Il significato va ricercato tra le righe del testo che in modo molto giocoso accosta la vita alla musica e alla selezione di dischi che potrebbe fare un D.J.

Il testo de Il Mio D.J dei Subsonica

Non c’è pazienza per l’estetico

nè più passione per l’ermetico

quaggiù se credi in un contatto

qualcosa atterrerà

cerco il suono ad occhio nudo

dentro battute per minuto

viaggio nel vortice stilistico

io sono il mio D.J.

e ti connetterei alla mia assenza di gravità

Io sono il mio D.J.

passo la notte in questa città

io sono il mio D.J.

dentro quei solchi c’è l’anima

io sono il mio D.J.

la selezione è ruvida

io sono il mio D.J.

la mia innocenza è tossica

Dicono no dico solo un po’

versane un po’ dico solo un po’

oh sta tipa si spoglia dico solo un po’

si sono il suo D.J. sì ma solo un po’

solo un po’

dimmi solo tua ma solo per un po’

resto a casa sua si ma solo un po’

sono la tua tipa solo per un po’

sei sexy

ballerina porno

voglio che la suono sia la mia consollewow vuole fare il botto

dice toglimi i vestiti sono quasi al drop

oh mio amor mio Dio

sembri io il mio juke box

Io sono il mio D.J.

io sono il tuo D.J.

passo la notte in questura ma

io sono il mio D.J.

dentro ai miei soldi c’è l’anima

io sono il tuo D.J.

quando ti spogli è il mio festival

io sono il tuo D.J.

la mia innocenza è tossica

Negli occhi impresso il vuoto delle complessità di un buco nero che è campione anche l’aldilà

nel trasformare l’agonia delle parole

in forme d’ondazione in tutto ciò che si muove

E ti connetterei alla mia assenza di gravità

Io sono il mio D.J.

passo la notte in questa città

io sono il tuo D.J.

dentro quei solchi c’è l’anima

io sono il mio D.J.

passo la notte in questura ma

io sono il tuo D.J.

la mia innocenza è tossica

Nanananananana

Nanananananana…