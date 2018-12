Wes Anderson vuole Timothée Chalament nel suo nuovo film.

Wes Anderson di nuovo dietro la macchina da presa, stavolta però non sarà un musical come si vocifera, ma un live action ambientato nella Parigi anni Cinquanta nella sede di un giornale americano, una sorta di lettera d’amore ai giornalisti; si intitolerà The French Dispatch.

Timothée Chalament, la star adolescente concita al grande pubblico per aver recitato in Chiamami col tuo nome e Lady Bird, stavolta viene chiamato proprio da Wes Anderson per averlo nel suo nuovo film.

La notizia era trapelata già dallo stesso Timothée Chalament che nell’intervista con Harry Styles aveva dichiarato:

“Ora sono sul set con Greta Gerwig, e poi lavorerò con uno dei miei registi preferiti di sempre, un americano amatissimo anche all’estero”

La notizia ufficiale però arriva proprio in questi giorni da IndieWire; Wes Anderson fa trapelare dettagli sul cast nel nuovo film: oltre Timothée ci saranno Benicio del Toro (Soldado 2018) e Jeffrey Wright con i quali avrà il piacere di lavorare per la prima volta.

Saranno presenti anche Tilda Swinton (Suspiria 2019), Frances McDormand (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri 2017) e Bill Murray, i quali avevano già lavorato in precedenza con Wes Anderson.

Nessuna conferma ufficiale invece per quanti riguarda la presenza di Brad Pitt, Natalie Portman e Léa Seydoux.

Le riprese del film sono partite da qualche giorno e sono attualmente in corso ad Angoulême, nel sud della Francia. Non è stata ancora fissata nessuna data d’uscita ma molto probabilmente sarà una pellicola papabile per il Festival del Cinema di Cannes.

Wes Anderson dopo Gran Budapest Hotel del 2014, torna a dirigere attori in carne ed ossa, visto il suo ultimo capolavoro in stop motion, L’Isola dei Cani (2018) un grandissimo successo di pubblico e di critica.

Non vediamo l’ora di vedere The French Dispatch per godere dell’allure magica tipica di Wes Anderson.