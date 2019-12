Le vacanze di natale si stanno avvicinando rapidamente (non scherzo, mancano solo 17 giorni al 25 dicembre), e questo significa che veniamo inondati di canzoni natalizie ogni giorno. Anche Taylor Swift ha voluto dire la sua e due giorni fa (6 dicembre 2019) ha pubblicato la sua canzone natalizia “Christmas Tree Farm“. La 29enne ha lavorato sodo da quando ha pubblicato il disco Lover all’inizio di quest’anno. Nelle ultime settimane ha svelato due remix della title track. In più si sta preparando per l’uscita di Cats ed è stata appena nominata Artist of the Decade agli AMA del 2019.

Si tratta di un periodo molto frenetico per Taylor ma la cantante riesce comunque a sorprenderci con qualcosa che la fa stare meglio. Proprio come quando canta Chrtistmas Tree Farm. Come mai questa canzone la fa stare bene? I testi parlano da soli.

“Chiudo gli occhi e mi ritrovo da qualche altra parte. Proprio come per magia”, canta Taylor in Christmas Tree Farm.

È a quel punto che la produzione prende forma quando si sentono alcune campane da slitta.

“Nel mio cuore c’è una fattoria con tanti alberi di Natale. Dove la gente verrebbe a ballare sotto grandi luci.”

In questa canzone Taylor Swift ricorda le feste di Natale passate con la famiglia e quando chiude gli occhi perché si sente triste, ripensa a quei giorni di festa. Nel video musicale possiamo vedere tante scene di lei da piccola durante le festività natalizie.

Taylor Swift da piccola con la mamma in una scena del video musicale di Christmas Tree Farm.

La traduzione del testo di Christmas Tree Farm

Le mie notti invernali sono sempre le stesse

Stress e traffico da shopping natalizio

Ma chiudo gli occhi e mi ritrovo da qualche altra parte

Come per magia

Nel mio cuore c’è una fattoria con tanti alberi di Natale

Dove la gente verrebbe a

Ballare sotto tante grandi luci

Coperta da guanti e cappotto

E il sidro che scorre

Stasera vorrei solo essere lì

Sogni d’oro di agrifoglio

Gli errori vengono perdonati

Tutto è ghiacciato e blu

E ci saresti anche tu

Sotto al vischio

A guardare quel bel fuoco

E tu che mi dici “ti amo”

Solo essere tra le tue braccia

Mi riporta in quella piccola fattoria

Dove ogni desiderio diventa realtà

Nel mio cuore c’è una fattoria con tanti alberi di Natale

C’è una luce nel fienile

Dove ci ripariamo dal freddo

In città i bambini sognano le slitte

E sono caldi e protetti

Si svegliano per vedere la neve che cade

Sogni d’oro di agrifoglio

Gli errori vengono perdonati

E tutto è ghiacciato e blu

E ci saresti anche tu

Sotto al vischio

A guardare quel bel fuoco

E tu che mi dici “ti amo”

Solo essere tra le tue braccia

Mi riporta in quella piccola fattoria

Dove ogni desiderio diventa realtà

Tesoro, si

E quando mi sento sola

Riaffiorano i ricordi di casa

Oh baby, baby, buon Natale

E quando il mondo non funziona

Faccio finta di essere lì

Tesoro, tesoro, buon Natale (A te)

Sotto al vischio (per te)

Guardando il fuoco brillare

E tu che mi dici “ti amo”

Oh tesoro, buon Natale

Oh, tesoro, tesoro, buon Natale (tesoro)

Oh tesoro, buon Natale

Ti amo

Oh tesoro, buon Natale

Oh, tesoro, tesoro, buon Natale (voglio solo che tu lo sappia)

Oh tesoro, buon Natale

Ogni desiderio si realizza

Ti amo

Il testo di Christmas Tree Farm

[Intro]

My winter nights are taken up by static

Stress and holiday shopping traffic

But I close my eyes and I’m somewhere else

Just like magic

[Verso 1]

In my heart is a Christmas tree farm

Where the people would come

To dance under sparkles and lights

Bundled up in their mittens and coats

And the cider would flow

And I just wanna be there tonight

[Pre-Ritornello]

Sweet dreams of holly and ribbon

Mistakes are forgiven

And everything is icy and blue

And you would be there too

[Ritornello]

Under the mistletoe

Watching the fire glow

And telling me, “I love you”

Just being in your arms

Takes me back to that little farm

Where every wish comes true

[Verso 2]

In my heart is a Christmas tree farm

There’s a light in the barn

We run inside out from the cold

In the town, kids are dreaming of sleighs

And they’re warm and they’re safe

They wake to see a blanket of snow

[Pre-Ritornello]

Sweet dreams of holly and ribbon

Mistakes are forgiven

And everything is icy and blue

And you would be there too

[Ritornello]

Under the mistletoe

Watching the fire glow

And telling me, “I love you”

Just being in your arms

Takes me back to that little farm

Where every wish comes true

Baby, yeah

[Ponte]

And when I’m feeling alone

You remind me of home

Oh, baby, baby, Merry Christmas

And when the world isn’t fair

I pretend that we’re there

Baby, baby, Merry Christmas (To you)

[Ritornello]

Under the mistletoe (To you)

Watching the fire glow

And telling me, “I love you”

[Conclusione]

Oh, baby, baby, Merry Christmas

Oh, baby, baby, Merry Christmas (Darling)

Oh, baby, baby, Merry Christmas

I love you

Oh, baby, baby, Merry Christmas

Oh, baby, baby, Merry Christmas (I just want you to know)

Oh, baby, baby, Merry Christmas

Make every wish come true

I love you