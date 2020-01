Una settimana piuttosto ricca per la cantante Elodie che dopo essere stata confermata tra i 24 artisti della categoria Big di Sanremo, ha annnunciato anche l’uscita dell’album e ha rilasciato il nuovo singolo “Non è la fine” insieme al rapper Gemitaiz.

Il 31 Gennaio 2020 uscirà il nuovo album “This is Elodie” che verrà rilasciato inizialmente solo in forma digitale, senza la traccia che la cantante porterà sul palco del Festival. Dal 4 Febbraio Elodie sarà infatti in gara con il brano “Andromeda” scritto da Mahmood e prodotto da Dardust, che sarà invece presente nella copia fisica del disco, disponibile dal 7 Febbraio.

“Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento”

Con queste parole ha voluto annunciare la sua uscita, accompagnandolo alla notizia del rilascio del primo singolo “Non è la fine” che vede la collaborazione con Gemitaiz, con il quale la cantante ha scritto il testo del brano.

Dopo i successi di “Pensare Male”, che l’ha vista collaborare con i The Kolors, e la hit estiva “Margarita” insieme all’attuale compagno Marracash, arriva un nuovo pezzo che ha tutte le carte in regola per spopolare ugualmente in radio.

“Tutta questa neve fa sempre più rumore

Se non libero le mie ali dopo sarà la mia fine

Non sono più come vorrei

Prima avrei dato solo il meglio di me

Ma ti ho seguito negli angoli bui

Sperando di trovare il giusto spazio

Per non svanire

Non è la fine” Estratto dal testo di Non è la fine di Elodie

Il testo parla di una storia d’amore destinata a finire per il bene della propria persona, che desidera liberarsi della tossicità di essa. Ma non importa se farà male, non sarà comunque impossibile da superare. Tutto passa, questo sembrano voler cantare i due protagonisti.

Nel video ufficiale insieme ai due cantanti che si mostrano sicuri di sé, quasi spavaldi, in quello che sembra essere un palazzo d’altri tempi troviamo una terza figura incappucciata e legata a una sedia che tenta di sfuggire. Se quest’ultima rappresenti una persona specifica o un concetto astratto –la relazione che continua anche se dovrebbe terminare– non è dato saperlo, ma per scoprire se verrà scoperto il suo viso dovrete attendere la fine del video.

Date un ascolto a “Non è la fine”, il primo singolo di Elodie tratto dal nuovo album “This is Elodie”, disponibile dal 31 Gennaio, e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Non è la fine di Elodie e Gemitaiz

[Intro]

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

[Verso 1]

Osservo la sequenza di parole-e

Uscire dalla tua bocca

Tu parli, sento solo la neve-e

Leggera e immobile sulla mia faccia

Seguo le tue mani che si agitano

Prova a fare lo stesso, ma no (no), io no

Non sono come te, no

[Pre-Ritornello]

Non sono più come vorrei

Prima avrei dato solo il meglio di me

Ma ti ho seguito negli angoli bui

Sperando di trovare il giusto spazio

[Ritornello]

Per non svanire

Non è la fine

Non è la fine e e

Non è la fine, non è la fine, non è la fine

[Verso 2]

Fermo il tempo, un flashback

Vado oltre, non c’è che pioggia di pezzi di ghiaccio fra mille parole

Tutta questa neve, fa sempre più rumore

Se non libero le mie ali, dopo sarà la mia fine

[Pre-Ritornello]

Non sono più come vorrei

Prima avrei dato solo il meglio di me

Ma ti ho seguito negli angoli bui

Sperando di trovare il giusto spazio

[Ritornello]

Per non svanire

Non è la fine

Non è la fine e e

Non è la fine, non è la fine, non è la fine

[Bridge]

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

[Verso 3: Gemitaiz]

Ah, non è la fine

Brucio le ali, tutte le mattine (uh)

Cado giù, da duecento piani

Volo, faccio tzzz come le lattine

Ti ho seguita, poi non sapevo come ripartire

Non esiste rosa senza spine

Faccio il cash senza le rapine (ssh)

Non andavo bene a scuola

Stavo nel mio mondo, Cronenberg, Cristopher Nolan

Mai toccata una pistola

Ho visto la fine dentro un paio di occhi viola

[Pre-Ritornello]

Questi forse pensano che scherzo (what?)

Che ho sanguinato per essere me stesso (ah)

La mia vita è l’unico compresso

Almeno è l’unico che ho promesso

Non è

[Ritornello]

Non è la fine

Non è la fine

Non è la fine e e (Non è la fine)

Non è la fine, non è la fine, non è la fine

Non è la fine

(Oh, oh oh oh)

Non è la fine

(Oh, oh oh oh)

Non è la fine-e-e

(Oh, oh oh oh)

Non è la fine

[Outro]

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh

Oh, oh oh oh