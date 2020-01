Un anno e mezzo dopo la morte del rapper Mac Miller, la famiglia ha rilasciato un comunicato nel quale annuncia l’uscita dell’album “Circles” sul quale il giovane stava lavorando prima della sua scomparsa.

L’ultimo disco pubblicato da Miller, “Swimming”, rappresentava in realtà un concetto più ampio tanto da voler essere accompagnato successivamente a un secondo progetto –Circles per l’appunto- così da completare il quadro che il rapper voleva rappresentare: “Swimming in Circles”, due stili differenti ma complementari.

Nel comunicato rilasciato dalla famiglia viene spiegato il motivo per il quale è stata presa la decisione di andare avanti con questo progetto.

“Al momento della sua morte, Malcom era nel bel mezzo della registrazione dell’album che avrebbe dovuto affiancare “Swimming”, intitolato “Circles”. […] Stava lavorando con Jon Brion che dopo la sua scomparsa ha dedicato se stesso nel terminarlo sulla base delle conversazioni e del tempo passato insieme. Siamo eternamente grati a Jon e a tutti coloro che hanno dato il loro meglio nel difficile ed emozionante percorso per dare vita a a questo lavoro”.

La famiglia ha poi aggiunto come non verranno rilasciate interviste o ulteriori dettagli in merito.

“Questo è un processo complicato che non ha tuttavia una risposta giusta. Noi sappiamo solo quanto fosse importante per Malcom che il mondo lo potesse ascoltare. […] Cercando di comunicare tutto questo con un significato mantenendo pero’ allo stesso tempo sacro quello che deve essere mantenuto sacro. Per questo motivo questo sarà l’unico post a riguardo sul suo profilo”.

Lasciar parlare la musica, questo è l’obbiettivo.

Il pubblico non dovrà aspettare molto, “Circles” verrà infatti rilasciato su tutte le piattaforme digitali venerdì 17 Gennaio.