Irama ha presentato al festival di Sanremo 2019 la sua nuova canzone “la ragazza con il cuore di latta.”

La canzone è inclusa nell’album giovani: “giovani per sempre.”

La ragazza con il cuore di latta è una delle canzoni che ha suscitato più interesse dopo il primo ascolto al festival di Sanremo 2019. Il tema del brano è molto intenso… ma di cosa parla?

Il significato di la ragazza con il cuore di latta

La ragazza con il cuore di latta racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore infranto dal dolore e tenuto in vita da un pacemaker. È una bella riflessione su quante situazioni disperate si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia. Una storia vera raccontata con gli occhi di un cantautore, un ragazzo di 22 anni che si chiama Irama.

Sentite come lo descrive Stash dei The Kolors:

“La prima volta che ho incontrato Filippo – dice Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors – ho capito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Quando puoi parlare di tutto con una persona, dall’arte alla vita, sai di aver trovato qualcuno con cui in fin dei conti parlare non è nemmeno necessario, perché già sa. Poter collaborare in studio e sul palco è il coronamento di un’amicizia che auguro a tutti. Sono orgoglioso di poter chiamare Filippo fratello, perché con lui davvero musica e anima vanno a pari passo”.

La cover di Giovani di Irama

Testo della canzone la ragazza con il cuore di latta



Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro

Diceva di essere diversa

Cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra

Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile

E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire

E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Perché il mio a volte si dimentica e non batte più

Così cercando di salvarla

A sedici anni il suo papà le regalò un cuore di latta

Però rubò il suo vero cuore con freddezza

In cambio della vita

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto

Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso

A scuola nascondeva i lividi

A volte la picchiava e le gridava soddisfatta

Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo

E si toglieva come prima cosa solo la cravatta

E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Adesso dimmi in quella accanto cosa vedi tu

Ma chi ha sofferto non dimentica

Può solo condividerlo se incrocia un’altra strada

Per ragazza più bella del mondo con il cuore di latta

Sappi che io ci sarò

Comunque vada

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

Ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada