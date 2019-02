La storia di una coppia e dell’incapacità di comunicare

Il nuovo album di Khalid uscirà ad Aprile, ma intanto è già stato pubblicato il primo singolo Talk.

La canzone è scritta dallo stesso Khalid e prodotta dai Disclosure, il famosissimo duo di musica elettronica.

Significato di Talk di Khalid

Talk parla di una coppia che come tutte ormai, non sa più comunicare, soprattutto quando si rendono conto che la loro relazione si sta evolvendo troppo in fretta.

Lo stesso Khalid dice:

“Quest’album è il culmine di tutta la crescita e delle esperienze che ho raccolto negli ultimi due anni notevoli. Sono stato in studio versando la mia anima e il mio spirito per creare un corpo di lavoro che spero possa parlare a tutti e ciascuno di voi e sono entusiasta di condividere, “Talk” il primo assaggio di quello oggi.”

Traduzione di Talk, singolo di Khalid

Non possiamo semplicemente parlare? Non possiamo semplicemente parlare?

Parlare di dove stiamo andando a finire

Prima di perderci, prima lasciami uscire

Non possiamo avere quello che vogliamo senza saperlo

Non mi sono mai sentito così prima d’ora

Mi scuso se sto esagerando

Non possiamo solo parlare? Non possiamo solo parlare?

Capire dove stiamo andando

Sì, è iniziata bene

Lo leggo nei tuoi occhi

Vedo che vuoi di più

Cos’hai in mente?

Non c’è motivo per il quale dovremmo nasconderci

Dimmi qualcosa che non ho mai sentito prima

Oh, lo sogno da tanto

E sei tu quella con cui voglio stare

Quindi smettila di pensarci

Non possiamo semplicemente parlare? Non possiamo semplicemente parlare?

Parlare di dove stiamo andando a finire

Prima di perderci, prima fammi uscire (Sì)

Non possiamo ottenere quello che vogliamo senza saperlo (No)

Non mi sono mai sentito così prima d’ora

Mi scuso se sto spingendo troppo

Non possiamo semplicemente parlare? Non possiamo semplicemente parlare?

Capire dove stiamo andando

Oh, nah

Vista dall’attico, ha lasciato dei fiori in camera

Mi assicurerò di lasciare la porta aperta

Ora sto arrivando, giuro che ritarderò

Sarò lì alle 5

Oh, lo hai sempre sognato

E io sono quello che vuoi

Quindi smettila di pensarci

Non possiamo semplicemente parlare? (oh) Non possiamo semplicemente parlare?

Parlare di dove stiamo andando a finire

Prima di perderci, prima fammi uscire

Non possiamo ottenere quello che vogliamo senza saperlo

Non mi sono mai sentito così prima d’ora

Mi scuso se sto esagerando

Non possiamo semplicemente parlare? Non possiamo semplicemente parlare?

Capire dove stiamo andando

Capire dove stiamo andando