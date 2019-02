Cosa ti aspetti da me è il nuovo brano di Loredana Berte’… e la cantante ha deciso di presentarlo al nuovo festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni.

Il singolo sarà incluso in “LIBERTE’– SANREMO EDITION” in uscita l’8 Febbraio e già in pre-order su Amazon.

Il testo di Cosa ti aspetti da me – che potete leggere qui sotto – è stato scritto da Curreri, Pulli e Romitelli. Il brano è prodotto da Luca Chiaravalli, che ha curato anche gli arrangiamenti, e il Maestro Massimo Zanotti dirigerà l’orchestra sul palco dell’ARISTON. Potete ascoltare Cosa ti aspetti da me anche in versione duetto con Irene Grandi.

Significato di Cosa ti aspetti da me

Il testo di Cosa ti aspetti da me parla delle possibile aspettative che si hanno in amore e le stesse – se troppo alte – tendono a rovinare il rapporto. La Bertè ne ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Vengo da una vita un po’ così, una famiglia vera e propria non l’ho mai avuta. Una persona normale, da quando nasce a quando ha una relazione, è sempre circondata da tante aspettative, ma il più delle volte questa gente non sa cosa vuole dalla vita e viene delusa.”

Foto di Loredana Bertè al festival di Sanremo 2019

Il testo di Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè

C’è qualcosa che non va

Per essere seduti qui

Per dirsi almeno

E dire almeno le cose inutili

Che ti sembra vero solo se

Doveva andare poi così

Che vuoi dare tutto

Vuoi dare tutto e resti lì

Ed io ci credevo

Ed io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

Perché ci credevi

Perché ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa ti aspetti in fondo a te

C’è qualcosa che non va

E tutto poi finisce qui

Puoi fare a meno

Di fare almeno le cose facili

Se è vero poi più vero è

Se va bene va bene così

E fragile fragile resti lì

E io ci credevo

Io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

E tu ci credevi

Tu ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi dentro di te

Ma io non posso credere che

Che esista un altro amore

Che esista un altro amore come te

Ma io non posso credere che

Esista un altro amore

Esista un altro amore

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti tu da me?

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi negli occhi te

Che cosa vuoi da me?