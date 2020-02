Si sta avvicinando una delle notti più magiche dell’anno: quella degli Academy Awards, meglio conosciuti da tutti come premi Oscar.

Nell’attesa di vedere come si vestiranno i candidati, abbiamo pensato di ripercorrere la storia dei momenti più iconici sul red carpet. Colori sgargianti, strascichi lunghissimi e bellezze di cui è impossibile dimenticarci: ma chi ha indossato il più bel vestito di sempre durante una cerimonia degli Oscar?

Di certo non è facile racchiudere più di novantanni di storia e bellezza in una sola classifica, ma noi ci abbiamo provato!

Quindi senza ulteriore indugio, ecco a voi la nostra classifica dei più bei vestiti indossati durante gli Oscar di sempre, nell’attesa di scoprire come si vestiranno le meravigliose attrici durante questa notte, della 92esima edizione, il 9 febbraio 2020.

11 Brie Larson (Oscar 2016) Nel 2016, anno che l’ha vista vincitrice come miglior attrice protagonista per il film “Room“, Brie Larson indossava un bellissimo vestito blu di Gucci che ha segnato uno dei momenti più iconici sul red carpet degli Academy Awards.

10 Viola Davis (Oscar 2018) Viola Davis, famosa per il suo ruolo di Annalis Keating ne “Le Regole Del Delitto Perfetto“, ha stupito tutti con il suo bellissimo abito fucsia Michael Kors indossato durante la cerimonia degli Oscar 2018. L’anno precedente aveva vinto come miglior attrice per il suo ruolo in “Fences“, “Barriere”.

9 Lady Gaga (Oscar 2019) Lady Gaga è arrivata l’anno scorso sul red carpet già sapendo che sarebbe stata super chiacchierata: durante quel periodo, si vociferava infatti avesse una storia con Bradley Cooper. I due avevano recitato insieme in “A Star Is Born”, pellicola dove la loro chimica è risultata innegabile. Ma la bellissima cantante (nominata come miglior attrice protagonista) ha zittito tutti con il suo bellissimo e classico abito nero di Alexander McQueen. Impossibile toglierle gli occhi di dosso!

8 Gwyneth Paltrow (Oscar 2012) Se c’è una cosa su cui possiamo essere tutti d’accordo è che spesso i look scelti dalle star per i red carpet siano stati discutibili. L’esempio lampante è quello di Gywineth Paltrow, che ha sempre fatto discutere molto con gli outfit scelti per la famosa cerimonia. Nessuno ha potuto fare altro che complimentarsi con lei, però, quando nel 2012 ha indossato un semplice ma meraviglioso vestito minimal di Tom Ford. Dalle linee semplici e perfettamente abbinato all’acconciatura, il vestito fascia alla perfezione una Gywineth che ha finalmente brillato durante questa cerimonia.

7 Jennifer Lawrence (Oscar 2013) Che Jennifer Lawrence abbia buon gusto in materia di vestiti non lo abbiamo mai messo in dubbio. Ma il vestito scelto per gli Oscar 2013 (anno in cui tra l’altro ha vinto la statuetta d’oro come miglior attrice per “Il Lato Positivo“) lo ha confermato una volta per tutte. Firmato da Christian Dior, possiamo dire che l’abito le abbia portato da una parte fortuna, anche se dall’altra verrà ricordato per averla fatta cadere proprio nel momento in cui stava andando a recuperare il premio. Insomma, ci sono una serie di ragioni per cui questo vestito non poteva mancare dalla nostra classifica!

6 Nicole Kidman (Oscar 2007) Nicole Kidman da sempre rappresenta l’impersonificazione dell’eleganza: ma ha sorpreso praticamente chiunque quando durante gli Oscar del 2007 ha attraversato il red carpet con un bellissimo vestito rosso di Balenciaga. Estremamente semplice ma allo stesso tempo perfetto per le sue linee mozzafiato, il tutto accompagnato dalla chioma bionda, giustamente lasciata sciolta. Una lezione di moda per tanti!

5 Jennifer Lopez (Oscar 2015) Una JLO più sobria rispetto al solito e floreale nel suo bellissimo vestito di Elie Saab, indossato nel 2015. Come ogni anno, indimenticabile.

4 Charlize Theron (Oscar 2016) Quando parli di moda, non può mancare una menzione speciale alla bellissima Charlize Theron. Tra tutti gli outfit meravigliosi che ha scelto per le varie cerimonie a cui ha partecipato, abbiamo scelto per la nostra classifica il vestito rosso indossato durante la cerimonia del 2016. Un abito firmato da Dior.

3 Amy Adams (Oscar 2013) Amy Adams è un’icona di stile, ma non c’è stato momento in cui l’abbiamo amata di più quando nel 2013 ha attraversato il red carpet con il vestito di Oscar De La Renta. L’attrice era presente per “American Hustle“, pellicola per la quale era nominata come miglior attrice.

2 Lupita Nyong’o (Oscar 2014) Quasi sul gradino più alto del podio la bellissima Lupita Nyong’o, dalla quale durante la cerimonia degli Oscar 2014 quasi nessuno è stato in grado di togliere gli occhi di dosso. Eterea ed elegantissima nel suo vestito color blu pastello di Prada, Lupita era nominata come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in “Dodici Anni Schiavo”, premio che poi ha vinto meritatamente. Curiosi di sapere chi c’è al primo posto? Scopriamolo insieme…