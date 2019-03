Un percorso nell’industria musicale dominata dagli uomini e gli spettacoli a supporto dei talenti femminili raccontati da Millie Turner

Millie Turner, in una recente intervista, ha raccontato il suo passaggio dalla fine del college all’esperienza nell’industria musicale, parlando delle sue aspettative, dei cambiamenti, delle sue ispirazioni e dell’importanza dell’empowerment femminile.

Millie definisce questo periodo di transizione come ‘frenetico’. L’università e il lavoro a tempo pieno si fondono, ma è molto entusiasta di fare davvero ciò che ama.

In occasione dello spettacolo in sostegno al talento femminile Girls In The Front, al Shacklewell Arms di Londra, uno spazio creativo libero in cui le donne si possono esprimere, Millie commenta la sua entrata nell’industria musicale.

“Nell’industria, circondata sempre da uomini, può essere abbastanza scoraggiante, ma poter fare ciò che faccio e ottenere una risposta e riconoscerlo, è così potente e così importante. E anche ascoltando altre ragazze che dicono di essere ispirate da me, quello è ciò per cui lavoro. Voglio ispirare le ragazze a fare cose che sono fuori dagli schemi e a fare cose che non sono spinte a farle per forza.

Una sfida molto intensa e una spinta motivatrice, quella di Millie Turner, che, a sua volta, è stata ispirata da molte giovani donne dell’industria musicale, come ad esempio Billie Eilish. La Turner afferma di esser stata catturata dalla sua creatività e dalla sua personalità stimolante, dicendo di aver bisogno di tutto questo, e di altro ancora.

Ad aver ispirato Millie ci sono anche nomi come: Paloma Faith, Lorde, Florence + The Machine, Beyoncé e tantissime altre.

Riflettendo sul successo riscosso sui portali musicali, Millie afferma di voler concentrarsi sui progetti creativi e sul rilascio di nuovi brani, senza tralasciare i nuovi spettacoli dal vivo.

Night Running, il brano della cantante emergente, Millie Turner, ha raggiunto il milione di ascolti su Spotify, ed emozionata del traguardo raggiunto, Millie sostiene:

E’ da pazzi. Sono molto emozionata. Così tante persone che non ho mai visto prima.

Artisti emergenti e potere femminile

‘L’empowerment’ femminile di cui parla Millie, riguarda il controllo creativo, la sfida delle ragazze e il potere di scegliere ciò che si vuole fare. Una lotta continua per qualsiasi artista, ma soprattutto per le ragazze. La cantante sottolinea la forte costanza e volontà nel riuscire a raggiungere i propri traguardi.