È “Luci Blu” il nuovo singolo di Emma Marrone tratto dall’album “Fortuna”. Una ballad scritta per lei da Davide Simonetta e Simone Cremonini e che la cantante, ammette, non aveva inizialmente pienamente compreso.

Racchiude una dolcezza e fragilità che lei stessa ha ammesso di non pensare di provare e che poi ha colto, fino alla completa immersione nel brano.

Presentato per la prima volta durante una delle puntate serali del programma che l’ha lanciata, “Amici di Maria De Filippi”, rappresenta il terzo singolo estratto dal disco, dopo l’uscita di “Io Sono Bella” –brano scritto per lei da Vasco Rossi– e “Stupida Allegria”.

Arriva oggi il video ufficiale di “Luci Blu” nel quale la cantante dà prova delle sue doti da attrice, dopo il debutto sul grande schermo nel film “Gli Anni Più Belli” di Gabriele Muccino.

“A volte quando ti manca profondamente qualcuno rischi di impazzire. Sei talmente sopraffatto dall’odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te, accanto a te. I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante che ti scava l’anima goccia dopo goccia. Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona che se è stata davvero “tua” in qualche modo e in mille forme diverse resterà sempre con te”

Con queste parole ha voluto annunciare l’uscita del video che la vede protagonista insieme all’attore Alessandro Roja. I due metteranno in scena una storia d’amore che mostrerà i suoi alti e bassi fino alla divisione delle proprie strade.

Emma Marrone e Alessandro Roja sul set del video di Luci Blu

Un video emozionante e che porta in vita un brano dall’impatto emotivo altrettanto forte. Date un’occhiata e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Luci Blu di Emma Marrone

[Verso 1]

Girano così

Le cose sai com’è

Che sembra puoi far tutto

E invece non puoi fare niente

Io ancora non ce l’ho

La pillola del tempo

Che se la prendo torno

Torno e mi risveglio da te, eh



[Pre-Ritornello]

E ci resto fino a quando

Non ho capito dove sbaglio

Finché non ho imparato a renderti felice

Finché non ho imparato a renderti felice



[Ritornello]

Oh, ti prenderò in braccio

Senza stringere troppo

Per non farti male

Per non farti male

Ma abbastanza da non farti cadere giù

Oh, si accendono le luci blu che

Facciamo l’amore

Poi ti lascio andare, ciao

[Verso 2]

Mettiamola così

Da oggi cambio tutto

E metto l’orizzonte

Appeso come un quadro sopra il letto

E se voglio lo riguardo

Perché non so immaginarlo

Perché non ho imparato a renderti felice

Perché non ho imparato a renderti felice



[Ritornello]

Oh, ti prenderò in braccio

Senza stringere troppo

Per non farti male

Per non farti male

Ma abbastanza da non farti cadere giù

Oh, si accendono le luci blu che

Facciamo l’amore

Poi ti lascio andare

Non c’è niente da dire



[Bridge]

C’era tutto io e te e quelle luci blu

C’era tutto io e te e quelle luci blu

C’era tutto io e te e quelle luci blu

[Outro]

Si spengono le luci e tu

Tu non volermi male

Se ti ho lasciato andare, ciao

Ciao

E si spengono le luci e tu

Tu