Francesco Gabbani dà appuntamento al pubblico per il “Viceversa Live”, in diretta dal suo profilo Instagram. Ma di cosa si tratta?

L’emergenza Coronavirus ha causato la cancellazione di moltissimi eventi musicali e non, obbligando gli artisti a posticipare i loro incontri con il pubblico per evitare forme di aggregazione.

Francesco Gabbani è uno di questi. Niente instore, niente ospitate radiofoniche, niente concerti. Quindi l’artista ha pensato bene di organizzare una livestreaming che le persone potranno seguire comodamente da casa propria. L’annuncio è avvenuto attraverso il suo profilo social:

“Nel rispetto delle norme che ci vengono date e che invito tutti a rispettare per poter superare questa emergenza sanitaria, dobbiamo obbligarci alla distanza l’uno dall’altro. Ho pensato di fare un live casalingo per sentirvi più vicini dopo la cancellazione di tutti i miei impegni dei giorni scorsi e prossimi, ed esprimere ancora una volta il concetto del Viceversa. La mia grande speranza è che, quando supereremo questa crisi, la distanza forzata tra le persone possa divenire un motore per farci riavvicinare ed essere più uniti rispetto a prima”

L’appuntamento è per domani, martedì 10 Marzo alle ore 16 sul profilo Instagram di Francesco.

Francesco Gabbani a Sanremo 2020

L’album “Viceversa” prende il nome dal brano con il quale il cantante ha ottenuto la seconda posizione al Festival di Sanremo, portandosi a casa il titolo di brano più ascoltato sulle piattaforme digitali.

In attesa del concerto all’Arena di Verona che avverrà il prossimo Ottobre –QUI per la vendita dei biglietti- i fan avranno modo di ascoltare, anche se attraverso uno schermo, le tracce del nuovo disco. Una bellissima iniziativa per intrattenere le persone durante un periodo particolarmente delicato.

Domani, ore 16, sintonizzati sul profilo Instagram di Francesco Gabbani e goditi comodamente dal divano di casa un concerto live!