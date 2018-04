Damien Rice in Italia: Scopri quando e dove.

Damien Rice arriva in Italia. Ecco quando e dove:

Il ‘Wood Water Wind Tour’ del 44enne cantautore irlandese Damien Rice fa tappa in Italia per tre concerti:

il 15 luglio all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (Ct),

il 19 luglio al Belvedere di San Leucio (Ce) e, infine,

il 22 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica (Roma).

Dichiara Rice:

Questo tour – viaggiando di concerto in concerto su un’antica barca a vela in legno – è come un sogno che è stato tenuto sotto un polveroso coperchio per più di 10 anni. Tutto questo ipnotico e affascinante moto di vele, corde e onde mi fanno sentire come trasportato dagli elementi sulla schiena di una creatura marina gigante e mitologica. E’ un posto in cui mi sento profondamente vulnerabile, e al tempo stesso immensamente libero.”

Biglietti in vendita su ticketmaster.it e ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11.00 di giovedì 12 aprile.

Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti a transazione. Il nome intestatario dell’ordine, fornito in fase di registrazione sul sito ticketone.it e ticketmaster.it verrà riportato sui biglietti acquistati. L’intestatario dell’ordine dovrà presentarsi ai cancelli con il biglietto ed il proprio documento d’identità valido (no fotocopie).

In caso di acquisto multiplo tutti i biglietti riporteranno il nominativo dell’intestatario dell’ordine, il quale dovrà presentarsi ai cancelli ed entrare al concerto insieme alle altre persone destinatarie dei biglietti riportanti il suo nome. L’organizzatore informa e invita tutti i fan di Damien Rice a non acquistare alcun biglietto se non tramite i circuiti di biglietteria autorizzati presenti sui comunicati ufficiali per evitare, fra l’altro, che al detentore di biglietti possa essere negato l’accesso in assenza dell’effettivo intestatario dell’ordine di tali biglietti, che ricordiamo essere nominativi.