Elisa “Will We Be Strangers”: il video dell’anteprima a Londra

Elisa ha presentato ieri, 8 aprile 2018, il brano “Will We Be Strangers” in anteprima assoluta al Jazz Cafè di Londra. Ecco il video dell’esibizione

Un po’ un ritorno alle origini per Elisa, che con il brano “Will We Be Strangers” torna a cantare e ad esprimere le sue emozioni e doti canore in inglese. Ritorna così lo spirito internazionale della cantante che con questo brano potrebbe aprire la strada ad un nuovo album oppure ad una nuova era della sua musica.

Nell’ultimo periodo abbiamo avuto modo di seguire Elisa nelle sue collaborazioni artistiche con Takagi&Ketra e Tommaso Paradiso. Bella e indimenticabile, però, anche la canzone dedicata ai fan “Ogni Istante” in occasione dei 20 anni di carriera, presentata all’Arena di Verona qualche mese fa, e poi tradotta anche in inglese con il titolo “Yours to Keep”.

“Will We Be Strangers” al Jazz Cafè di Londra

Una svolta che guarda alla dance per Elisa, una canzone orecchiabile e ballabile sin dal primo ascolto. Uno sguardo che si allarga all’internazionalità, di un’artista amata e seguita non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Il brano entrerà in rotazione radiofonica, in Italia il prossimo 13 aprile, e potremo quindi goderne a pieno nelle nostre radio.

La tappa a Londra, ad ogni modo, è stata solo la prima di un tour che vedrà Elisa in giro per un po’ di tempo. Speriamo che, dal ritorno dai live l’artista pensi seriamente ad un nuovo disco, per deliziarci così con canzoni ed emozioni sempre nuove.

Le prossime date europee di Elisa

Dopo Londra, ecco le date europee del tour di Elisa:

9 maggio: Monaco-Strom

10 maggio: Berlino-Frannz Club

11 maggio: Colonia-Luxor

13 maggio: Zurigo-Kaufleuten

14 maggio: Parigi -Le Trabendo

16 maggio: Bruxelles-Vk Concerts