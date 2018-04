Solo – A Star Wars Story: guarda il nuovo trailer pieno di azione

Il secondo trailer di “Solo – A Star War Story” ci rivela alcune scene di azione in più rispetto al precedente trailer uscito lo scorso febbraio. Guarda il video

I fan più curiosi sono stati accontentati, con un trailer che mostra un po’ più di azione per quella che sarà la storia di “Solo – A Star Wars Story”. Nel video trailer infatti, viene mostrato il momento in cui il giovane Han Solo entra a far parte di una banda di contrabbandieri e inizia così la sua storica avventura nello spazio. Accanto a lui il fedele compagno Chewbecca.

Come ci suggerisce anche la sinossi ufficiale del film, il film ci mostrerà un giovane Han Solo (interpretato dall’attore Alden Ehrenreich) alle prese con l’inizio delle sue avventure, dalla ricerca del Millennium Falcon, all’etrata tra le schiere dei contrabbandieri capitanati da Tobias Beckett (interpretato dall’attore Woody Harrelson).

Il resto del cast sarà composto da Emilia Clarke (Daenerys della serie tv “Il Trono di Spade”), Donald Glover nei panni di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

La sinossi ufficiale del film

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

Il film, diretto da Ron Howard sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 23 maggio 2018.