Zayn Malik: ecco la data d’uscita del nuovo singolo

Finalmente rivelata da data d’uscita del nuovo singolo di Zayn Malik; tutto pronto per una nuova canzone e un nuovo video musicale

Rullo di tamburi per il ritorno di Zayn Malik, l’ex One Direction che presenterà il nuovo singolo il prossimo 12 aprile, accompagnandolo anche ad un nuovo video musicale. La conferma dell’arrivo di questo nuovo singolo è arrivata lo scorso weekend, quando lo stesso Zayn ha pubblicato sui suoi profili social un piccolo assaggio di quello che sarà il nuovo video musicale della canzone.

Non sappiamo bene, perchè non meglio specificata, l’ora in cui verrà rilasciato il nuovo singolo di Zayn Malik, ma secondo la tendenza generale potrebbe avvenire intorno alla mezzanotte del 12 aprile.

Finalmente Zayn tornerà a deliziarci con un nuovo singolo, e anche se non sappiamo cosa aspettarci, siamo sicuri che sarà carico di emozioni, visto anche il particolare momento sentimentale che il cantante sta attraversando.

La fine della storia con Gigi Hadid

È notizia recente la fine della storia d’amore tra Zayn Malik e Gigi Hadid, che si sono lasciati nonostante la loro relazione sembrasse ben salda e quasi in aria di matrimonio. L’addio tra i due è stato comunicato ai fan tramite brevi messaggi su Twitter, che sottolineavano la volontà comune di interrompere il rapporto.

Dopo la fine della storia, il profilo Instagram di Zayn è stato completamente svuotato da tutte quelle che erano le foto in cui era in coppia con Gigi Hadid. Molti hanno pensato, però, che la mossa fosse diretta anche alla promozione del nuovo singolo, che come vi abbiamo anticipato uscirà il prossimo 12 aprile.

Non ci resta che aspettare e incrociare le dita!