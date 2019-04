I Jonas Brothers hanno rilasciato una nuova canzone intitolata “Cool” lo scorso fine settimana.

La canzone segue il loro successo “Sucker“.

Perché hanno rilasciato una nuova canzone così velocemente? Sembra che Kevin, Nick e Joe vogliano una nuova hit al più presto e bissare così i risultati ottenuti con Sucker.

Ma questa volta l’impresa sarà piuttosto ardua… oppure no?

Cool è saldamente in cima alla classifica di iTunes come il suo predecessore.

Infatti, a partire da questo post, “Cool” si trova nella posizione numero 5 di iTunes USA e l’ho intravista anche tra le più famose playlist di Spotify.

Non è una brutta posizione sia chiaro ma c’è un problema, se di questo si può parlare. Se vuoi raggiungere la posizione numero 1 sulla Billboard Hot 100, partire dal 5° posto non è il massimo. Di solito le canzoni appena rilasciate, quando sono apprezzate dagli utenti, raggiungono la prima posizione al debutto. Comunque i Jonas Brother possono tranquillamente affermare di aver rilasciato una nuova hit.

I Jonas Brothers nel video di cool

Il video Musicale di Cool

Insieme alla versione per le piattaforme digitali, i Jonas Brothers hanno presentato in anteprima il video musicale ufficiale per “Cool”. Girato a Miami, la clip di”Cool” è un chiaro messaggio per quelli che non vedono l’ora di stare di fronte al mare. Ci sono anch’io 😀

Cool sulla falsariga di Sucker

Devo assolutamente elogiare il video musicale ma la canzone? È piuttosto standard. L’ho ascoltata, non l’ho odiata, ma non voglio ascoltarla per la terza volta. Non è riuscita a colpirmi e nemmeno Sucker l’aveva fatto.

Continuo a pensare che Sucker sia una canzone noiosa anche se poi si è rivelata un grande successo. Le persone non vedevano l’ora di un ritorno dei Jonas Brothers e quindi l’hanno apprezzata comunque… secondo me è andata così!

Traduzione del testo di Cool dei Jonas Brothers

Mi sento figo

Dal basso fino all’alto, davvero figo

Ogni piccola cosa che faccio

Si lo so, mi sento davvero figo

Mi sveglio e mi sento come il nuovo James Dean

Pettino i miei capelli come se fossi un figo vecchia scuola

Mi sento sballato come in una tarda notte estiva l’anno scorso

qui in piedi con quel vestito rosso su di te

sei una Killer Queen come una giovane Jane Fonda

sono io o sto semplicemente trascorrendo un bel anno?

Ultimamente mi sto sentendo davvero figo (figo)

dalla testa ai piedi semplicemente figo (figo)

tutte le piccole cose che faccio

santo cielo, mi sento così figo

e come se, oh, forse dovrei nascondere le mie mosse (mosse)

venderle per un dollaro o due (due)

santo cielo, mi sento così figo

figo

Devo aver fatto qualcosa di corretto perché tutte queste

luci sono verdi, amico, sembrano palme

e tutte le volte che questa canzone passa è su di me

oh, mi sento come Post Malone quando torno a casa

mi siedo qui, vincendo come se fossi in Game Of Thrones

e ora che ce l’abbiamo fatta,

quanto era complicato l’anno scorso?

Ultimamente mi sto sentendo così figo (figo)

dalla testa ai piedi semplicemente figo (figo)

tutte le piccole cose che faccio (faccio)

santo cielo, mi sento così figo

è come se, oh, forse dovrei imbottigliare le mie mosse (mosse)

venderle per un dollaro o due (due)

santo cielo, mi sento così figo

figo

Figo, figo, figo

mi sono svegliato sentendomi il nuovo James Dean

ho pettinato i capelli come un figo vecchio stile

quando cresco, voglio essere proprio come me

Ultimamente mi sto sentendo così figo (figo)

dalla testa ai piedi semplicemente figo (figo)

tutte le piccole cose che faccio (faccio)

santo cielo, mi sento così figo

è come se, oh, forse dovrei imbottigliare le mie mosse (mosse)

venderle per un dollaro o due (due)

santo cielo, mi sento così figo

figo