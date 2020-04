Oliver ed Elio stanno ufficialmente per tornare, e avranno i volti di Timothée Chalamet e Armie Hammer: parola del regista Luca Guadagnino

E prima sì.Poi no. Poi forse. Poi di nuovo un sì, sicuramente si farà. Non ci speravamo più, ma finalmente la conferma è arrivata dal regista in persona: Luca Guadagnino ha ufficialmente confermato il sequel di “Chiamami col tuo Nome”, film del 2017 vincitore del premio Oscar alla miglior sceneggiatura non-originale e tratto dall’omonimo libro, in originale Call me by your name, di André Aciman, pubblicato nel 2008.

Abbiamo perso il conto di quante volte questa notizia è stata data senza solide fondamenta: complice anche l’uscita, lo scorso anno, di “Cercami“, libro seguito della saga, che ha fatto impazzire i fan della storia.

Con il sequel del libro pronto in molti hanno pensato che fosse praticamente da dare per scontato che la storia di Elio e Oliver tornasse presto sul grande schermo: tutto è diventato possibile in questi giorno grazie a Guadagnino, che ha confermato la presenza degli attori Timothée Chalamet (Elio) e Armie Hammer (Oliver) nel seguito.

Chiamami col tuo nome ha ottenuto un successo clamoroso e senza precedenti, oltre che la candidatura a quattro premi Oscar. Un film che consapevolmente è riuscito ad andare fuori dalle righe, con tutta la grazie e l’attenzione del caso, quando si parla di temi – purtroppo – ancora molto delicati come l’omosessualità e l’accettazione di sé. Guadagnino è riuscito a creare una storia calda, delicata e vibrante che ci ha fatto innamorare non solo dei due protagonisti ma anche dei paesaggi italiani, visto che la pellicola è stata interamente girata nel nord Italia, precisamente in Lombardia.

In Chiamami con tuo nome il protagonista è Elio, un diciassettenne ebreo che passa le vacanze estive insieme alla famiglia nella campagna del nord Italia. Ogni anno suo padre, professore di archeologia, è solito ospitare uno studente straniero: nell’estate 1983, quella della nostra storia, lo studente selezionato è Oliver, giovane americano spigliato e intelligente.

Oliver ed Elio non potrebbero essere più diversi: il primo è esuberante, spensierato e amante della vita; il secondo invece è introspettivo, e preferisce passare il tempo a leggere i libri e suonare il pianoforte.

Proprio questa differenza all’inizio raffredda il rapporto tra i due che però, inevitabilmente, si trovano a passare molto tempo insieme, tra calde passeggiate in bicicletta, lunghe nuotate e feste serali. Piano piano, Elio riconosce di provare qualcosa di più di una semplice amicizia nei confronti di Oliver e, anche se in maniera non del tutto esplicita, decide di dichiararsi. Dopo un inizio burrascoso fatto di cose non dette, i due vivono momenti indimenticabili, fatti di quell’amore che si prova solo una volta nella vita.

Qui sotto, il trailer della pellicola.

“Chiamami col tuo nome”: cosa aspettarci dal sequel

Il seguito di Chiamami Col Tuo Nome sarà l’adattamento cinematografico di “Cercami“, romanzo sequel pubblicato sempre da Aciman lo scorso anno. In una recente intervista con La Repubblica, è stato lo stesso Guadagnino a dare un aggiornamento sul nuovo film, dichiarando:

“Certamente. È stato un piacere immenso lavorare con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel e tutti gli altri attori. Torneranno tutti nel nuovo film.”

Guadagnino, però, ha anche rivelato che i lavori sul sequel sono stati al momento bloccati a causa della pandemia di Covid-19:

“Prima del Coronavirus, ho fatto un viaggio negli Stati Uniti per incontrare uno sceneggiatore che amo moltissimo, di cui non voglio dire il nome, per parlare della seconda parte. Sfortunatamente, abbiamo dovuto mettere il film in pausa”.

Dalle parole di Guadagnino si può evincere che molto probabilmente James Ivory, che ha scritto la sceneggiatura premio Oscar del primo film, non tornerà per il sequel.

Il regista ha assicurato che il sequel è ancora in fase di sviluppo, e che potrebbe trascorrere diverso tempo prima che la macchina produttiva si rimetta di nuovo in circolo. In ogni caso, già la conferma del ritorno di due grandi attori dal calibro di Chalamet ed Hammer ci basta per attendere il seguito con grande trepidazione!

Chalamet ed Hammer di nuovo uniti

Chiamami col tuo nome ha anche consacrato una bellissima amicizia tra i due protagonisti del film: Hammer e Chalamet hanno avuto modo di sviluppare una chimica che è innegabile sia fuori che dentro lo schermo. Entrambi estremamente talentuosi, non hanno mai negato il loro interesse su un possibile seguito del film con Guadagnino, con il quale entrambi si erano detti entusiasti di lavorare.

Timothée Chalamet arriva da un periodo costellato di successi: dai più recenti “The King“, film Netflix di cui è tra l’altro protagonista, e “Piccole Donne“, dove interpreta il giovane Laurie, a fianco della ormai conosciuta e stimata collega Saoirse Ronan, a “Un giorno di Pioggia a New York“, film di Woody Allen in cui recita assieme a Selena Gomez. Ha ricevuto diverse nomination, oltre quelle per Chiamami col tuo nome, anche per il film “Beautiful Boy“, pellicola delicata in cui recita al fianco di Steve Carell, disponibile anche su Amazon Prime Video.

Armie Hammer ha completamente abbandonato il genere di Chiamami col tuo nome: recentemente ha partecipato infatti al film horror “Wounds“, che potete trovare su Netflix, in cui è al fianco della bella Dakota Johnson. Una storia moderna ed inquietante che vi farà rimanere senza fiato.