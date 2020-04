Alzi la mano chi non ha ancora effettuato l’iscrizione alla piattaforma streaming di Disney +, che ad oggi conta 50 milioni di abbonati. Io lo aspettavo con ansia, e appena il servizio è arrivato in Italia, mi sono subito iscritta.

Sì perché inizialmente Disney + è stata una piattaforma di streaming disponibile solo negli Stati Uniti d’America, e dopo aver superato un primo periodo di prova in madrepatria, è passata in altri paesi come Canada, Australia, Paesi Bassi e Nuova Zelanda arrivando a contare, nel mese di febbraio 2020, 28 milioni di abbonati.

Dal 24 marzo Disney + è arrivato anche in Italia, insieme a Regno Unito, Germania, Spagna, India, Austria e Svizzera, e il numero di iscritti è lievitato in pochi giorni arrivando a 50 milioni.

Cosa si può vedere su Disney +?

Il segreto del grande successo di Disney + parte sicuramente dalla varietà dei prodotti offerti.

Non solo tutti i prodotti classici della Disney, come i film d’animazione e le pellicole che hanno accompagnato la nostra infanzia, ma anche tutti i prodotti Pixar, la saga di Star Wars, Pirati dei Caraibi, l’universo Marvel, le serie Fox, i documentari targati National Georgraphic e molto altro che verrà aggiunto di mese in mese.

Per avere un’idea più ampia dell’offerta di Disney +, date un’occhiata al nostro articolo dedicato ai film più belli, e ai nostri suggerimenti. Avrete l’imbarazzo della scelta.

Considerando che, la più grande piattaforma di streaming quale Netflix, ha al momento 167 milioni di iscritti, Disney + ha avuto un’accoglienza molto buona, e i numeri degli iscritti sono destinati a crescere di mese in mese.

A convincermi ad iscrivermi a Disney + è stato anche il vantaggioso prezzo dell’abbonamento, che è di 6,99 euro al mese o, per un abbonamento annuale, 69,99 euro per 12 mesi. Inoltre, per chi è indeciso, c’è la possibilità di fare un periodo di prova per poi confermare o rifiutare l’abbonamento.

E tu ti sei abbonato? Fammelo sapere lasciando un commento qui sotto!