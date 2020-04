L’uscita del suo nuovo album “Scritto nelle Stelle” è stata posticipata rispetto alla data iniziale ma ora è confermato che potremo ascoltarlo il prossimo 24 Aprile. Ghemon nel frattempo ha voluto farci ascoltare il terzo singolo tratto da esso: “Buona Stella”.

Ne è stato rilasciato oggi il video ufficiale, che ha strappato un sorriso a chiunque abbia avuto modo di guardarlo. Il brano, cascando quasi a pennello, parla delle difficoltà della vita e della volontà di volerle condividere con una buona stella che possa fargli da complice.

“E lo so che non è semplice

Ma senza difficoltà in fondo che gusto c’è?

Cerco una buona stella complice

Però in fondo chissà stanotte che cielo c’è”

A causa della situazione che stiamo vivendo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, filmare un video che sia realizzato tra le mura di casa è l’unica soluzione possibile e Ghemon ha pensato bene di farlo e di coinvolgere tante altre persone.

In quella che viene rappresentata come una classifica chiamata di gruppo troviamo l’artista in compagnia di amici, parenti e fan, tutti confinati dentro le proprie abitazioni ma che hanno voluto divertirsi sul brano “Buona Stella”.

Video Buona Stella

C’è chi suona, chi si traveste, chi balla, chi è accompagnato, chi è da solo ma tutti si sono resi partecipi del videoparty organizzato da Ghemon, dando anche prova di come ci si possa sentire un po’ più vicini anche a distanza.

La musica non si ferma e nonostante lo slittamento della sua uscita, il cantante aveva promesso che non ci sarebbero state ulteriori modifiche e che avremmo potuto ascoltare il nuovo album “Scritto nella Stelle” il 24 Aprile. E così sarà.

“Un disco a cui ho dedicato un anno e mezzo del mio cuore e del mio lavoro. Io gli auguro in bocca al lupo. Perché la musica forse non risolve, ma aiuta. È una fotografia. E spero resti per sempre”

Queste le parole di Ghemon che in attesa di farci ascolta il disco ci ha strappato un sorriso con il nuovo video. Guardatelo e fateci sapere se è piaciuto anche a voi!

Testo di Buona Stella di Ghemon

[Verso 1]

Non ho scuse lo so che non ho una bella cera

Sono andato a dormire alle quattro ieri sera

Poi la sveglia puntuale mi ha urlato cose astruse

Io l’ho spenta perché il cervello non traduceva

Ho provato in più modi a allentare la tensione

È da un po’ che mi sento strano e stralunato

Freddo o caldo, non so qua è sempre metà stagione

E poi sono nervoso e mangio disordinato

Ah, ma affronto tutto con stile

Sembro un perfetto lord inglese

Anche se il mese deve ancora finire

Se non invito gente a casa

Non è perché sono ostile

Ma tra i vestiti, il cane e i pacchi del trasloco

C’è la guerra civile

[Ritornello]

E lo so che non è semplice

Ma senza difficoltà in fondo che gusto c’è?

Cerco una buona stella complice

Però in fondo chissà stanotte che cielo c’è

[Verso 2]

Ho capito che la mia vita è un caleidoscopio

In dei casi non metto cose e colori a fuoco

Solamente che poi non mi godo proprio niente

Del presente perché penso quasi sempre al dopo

Mi hanno detto che ho numeri e colpi da vincente

Ma con le scorciatoie si sbanca prima il gioco

Io per tutta risposta vado controcorrente

Il genio senza coraggio serve davvero a poco

Ah, il bello deve ancora venire

Lo dico con in faccia un’espressione furba

E con la bocca che ride

Sono tornato dalle ferie

Però vorrei ripartire

Per evitare tutti quelli da cui sento vibrazioni cattive

[Ritornello] X2

E lo so che non è semplice

Ma senza difficoltà in fondo che gusto c’è?

Cerco una buona stella complice

Però in fondo chissà stanotte che cielo c’è