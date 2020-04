Abbiamo appena finito di vedere la 4° stagione di La Casa Di Carta, che in data 3 aprile 2020 ha debuttato su Netflix. Per vedere quali altre serie tv usciranno nei prossimi giorni visita questa pagina.

Devo dirti la verità, a parte qualche episodio, questa 4° stagione non mi ha impressionato più di tanto. Soprattutto il finale mi è sembrato un po’ ridicolo. Ma comunque te ne parlerò nella recensione. Il finale comunque va visto e in tanti hanno seguito il professore e company sino all’episodio conclusivo.

La Casa de Papel (anche conosciuta come Money Heist) è diventata la serie tv più vista al mondo, secondo i dati di domanda globale estrapolati dalla società Parrot Analytics.

Qui sotto è possibile vedere il grafico ufficiale:

Dal 3 al 5 aprile, La Casa di Carta è stata vista 31,75 volte in più rispetto ad altre serie molto famose come Game of Thrones, The Walking Dead, Brooklyn Nine-Nine e Westworld.

Rispetto ai primi tre giorni di debutto della 3 stagione, la domanda durante i primi tre giorni della stagione 4 è stata significativamente più elevata (+36,6%). Dal 19 al 21 luglio 2019, La 3 stagione di La Casa di Carta è stata la quarta serie più richiesta a livello globale.

Ma non solo in Italia o nel resto d’Europa, la Casa Di Carta è stata molto apprezzata anche in altri paesi del mondo. Dal 3 al 5 aprile 2020 è stata la serie tv più popolare su base pro capite nelle Filippine, negli Stati Uniti, in Francia e in Italia, oltre che in Spagna ovviamente.

“Questa è una pietra miliare notevole per una produzione spagnola”, ha dichiarato Alejandro Rojas, direttore di Applied Analytics.