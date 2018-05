Christina Aguilera in tour nel 2018 dopo 10 anni Parte il Liberation Tour per la leggenda del pop

Christina Aguilera annuncia il suo Liberation Tour

Torna alla grande Christina Aguilera con il Liberation Tour 2018, per promuovere il suo album Liberation. La cantante ha annunciato mercoledì mattina che il tour comincerà il prossimo 25 settembre ad Hollywood, in Florida, circa dieci anni dopo il suo ultimo Basics Tour del 2008.

Nonostante ci siano state due pubblicazioni durante questi anni, Bionic del 2010 e successivamente quella di Lotus, nel 2012, non c’è mai stato un tour di supporto per i dischi. Per Bionic il tour è stato cancellato dopo esser stato rimandato al 2011.

L’album Liberation uscirà il 15 giugno e il tour del Nord America comincerà in autunno. Dopo la pubblicazione del primo estratto Accelerate, con 2 Chainz e Ty Dolla $ign, seguirà il secondo il 20 maggio al 2018 Billboard Music Awards con Demi Lovato. Christina duetterà con Demi portando sul palco il singolo Fall In Line, l’attesissimo nuovo brano dell’album Liberation.

“Il tour mi spaventa, perchè sono una mamma prima di tutto.” “Questo è il motivo per cui sono rimasta nella stessa posizione [in qualità di giudice di The Voice]. E’ facile mettersi comodi e tranquilli nello stesso posto.”

La cantante ha preferito mettersi da parte, dice, per evitare i vari trasferimenti con i figli, ma adesso, afferma che è giunta l’ora di tornare e mostrare ai suoi bambini cosa fa davvero mamma Christina.

Oltre agli impegni musicali, la trentasettenne cantante ha completato la sua prima esibizione di Burlesque dal vivo al Tribeca Film Festival del 2018, in cui ha interpretato una prostituta robotica di nome Jewels in una storia di fantascienza dal titolo Zoe, scritta dallo sceneggiatore statunitense Drake Doremus.

Christina Aguilera e il Liberation Tour 2018

I biglietti per il Liberation Tour saranno disponibili a partire da venerdì 18 maggio.

Ecco l’elenco completo delle date del tour di Christina Aguilera per il 2018: