Jason Statham parla dello spin-off di Fast and Furious

Lo spin-off di Fast and Furious

La star di Hollywood, Jason Statham, è stato elogiato dal regista David Leitch, per il suo talento in fatto di umorismo ed azione in scena. L’attore ha anticipato durante un’intervista che lo spin off della saga Fast and Furious, ancora senza un titolo, avrà come ingredienti principali le acrobazie ad effetto, e tante risate.

Jason interpreterà il suo personaggio al fianco di Dwayne Johnson, l’attore/wrestler professionista che incarna uno dei motivi per cui il film sarà pieno di acrobazie pazzesche e scene divertenti. Ma sarà Jason a spiegare il perché.

“Sì, sto realizzando un grande spin-off al fianco di Dwayne Johnson, The Rock, di cui sono un grande fan oltre ad essergli amico. Quindi farò un grande tuffo ad Hollywood con il mio amico.”

Dice Statham, parlando della collaborazione per lo spin-off di Fast and Furious. Ha anche aggiunto che la sceneggiatura è in fase di elaborazione al momento, dunque non ci sono grandi anticipazioni sugli intrecci principali. Ma è sicuro che il suo collega sarà affamato di azione ed umorismo.

L’attore è stato definito da David Leitch ‘un vero esperto di queste cose’. Il regista, con cui collabora da molti anni, dirigerà il film, e Jason lo menziona ricordando i suoi lavori recenti come Atomica Bionda, o Deadpool 2, che uscirà a breve.

“E’ un ragazzo davvero talentuoso e lavorare con qualcuno che conosco da molto è un vantaggio per me. Mi sono allenato con Leitch e lo stuntman Chad Stahelski per anni. La 87Eleven (casa di produzione) è stata una parte della mia vita per tanto tempo. Conosco tutti i ragazzi che si allenano lì. Sono grandi amici.”

Ha detto l’attore in un’intervista ad EW.

Restiamo in attesa delle gag spericolate dell’agente Luke Hobbs (The Rock) e di Deckard Shaw (Jason Statham), protagonisti della saga più apprezzata della Universal, i quali dovrebbero tornare sul grande schermo nella primavera del 2019.