Martin Scorsese produrrà Port Authority e Murina (Trama e info sui film)

La Sikelia Prods di Martin Scorsese unisce le forze con RT Features

RT di Rodrigo Teixeira e Sikelia Prods di Martin Scorsese stanno collaborando per produrre e finanziare un paio di nuovi progetti: Point Autority di Danielle Lessovitz e Murina di Antoneta Alamat Kusijanovic.

Le case di produzione hanno lanciato nel 2014 una joint venture per scoprire nuovi talenti in tutto il mondo e produrli. Tra i titoli recenti ricordiamo Call Me By Your Name di Luca Guadagnino, vincitore del Premio Oscar.

La trama di Port Authority

Port Authority parla di una storia d’amore sullo sfondo underground del fenomeno ‘ballroom culture’ di New York. Il protagonista è Paul, un adolescente del Midwest che, arrivando alla stazione centrale degli autobus, si innamora improvvisamente di Wye, una ragazza di 22 anni che passeggia sul marciapiede. Quando Paul scopre che Wye è un trans, va in crisi ed è costretto a confrontarsi con la propria identità e cosa significhi farne parte.

La trama di Murina

Murina è la storia del difficile arrivo alla maggiore età, ambientata lungo il Mar Adriatico. Protagonista è Julija, un’adolescente che decide di sostituire il controllo del padre con un suo facoltoso amico straniero durante un fine settimana a bordo di un’imbarcazione, tra sensualità e violenza.

La collaborazione tra le case di produzione è stata creata per dar voce ad autentici nuovi talenti nel mondo del cinema, hanno detto i produttori, e che gli ideatori di queste storie incarnano completamente questo obiettivo con le loro visioni originali.

“Siamo entusiasti di portare le loro storie appassionate agli amanti del cinema di tutto il mondo.”

Continuano affermando che Danielle e Antoneta sono i due creativi emergenti più entusiasmanti che abbiano mai incontrato, e sono fieri di farli conoscere al più presto al pubblico cinematografico.

Alamat Kusjanovic, scrittore e regista croato di New York, ha elaborato Murina con la collaborazione di Cinefondation del Festival di Cannes, Jerusalem Films Lab, e First Films First, con il sostegno finanziario del Centro Audiovisivo Croato e della Città di Dubrovnik. La sceneggiatura è stata scritta da Christina Lazaridi e Alamat Kusjanovic.

Le riprese del film dovrebbero cominciare nel mese di maggio del 2019, sulla costa croata. Precedentemente, Alamat ha vinto i premi al Festival di Berlino e Sarajevo per il corto Into The Blue, e inoltre vanta una nomination agli Student Academy Award.

Per quanto riguarda la produzione di Port Authority, è stata finanziata dal Torino Film Lab, dal New York State Council of the Arts, e dal fondo Cinémas du Monde della Francia. Le riprese cominceranno questo agosto a New York.

Scorsese riceverà il premio onorario Golden Coach a Cannes, per celebrare il suo 50° anniversario durante la serata inaugurale come Director’s Fortnight. Sarà inoltre proiettata una conversazione con il regista come tributo per la Director’s Fortnight del 1974.

La casa di produzione RT Features è famosa nel mondo per lavori come The Lighthouse, The Witch, con Robert Pattinson e Willem Dafoe, e il prossimo Wasp Network, attualmente in produzione.