Guarda il video musicale per Move To Miami di Enrique Iglesias e Pitbull

Enrique Iglesias pubblica il video per Move to Miami

Enrique Iglesias ha presentato il video musicale ufficiale per il suo nuovo singolo “Move to Miami“, l’ennesima collaborazione con il suo amico di lunga data Pitbull.

Diretto da Fernando Lugo e, come previsto, girato a Miami, il nuovo video musicale di Enrique mostra lo stesso cantante spagnolo guidare la sua auto personalizzata e in sua compagnia è presente una donna sexy che si diverte sul cofano. Dopo Iglesias decide di festeggiare insieme a Pitbull in un magazzino abbandonato circondato da altre donne attraenti. Nell’ultima parte del video musicale di Move to Miami c’è un bimbo che prova a imitare Enrique Iglesias… non sembra cavarsela male.

Abbiamo già parlato di Move to Miami giorni fa. La canzone è stata prodotta da J.R Rotem ed è famosa per essere la prima traccia in lingua inglese di Enrique Iglesias da diversi anni a questa parte. Alcuni sperano che sia l’antipasto dell’undicesimo album di Enrique. L’ultimo disco uscì nel 2014… Stiamo parlando di Sex and Love. Incrociate le dita!!!

Leggi qui il testo di Move To Miami con la traduzione in italiano.

Qui sotto la cover di Move To Miami: