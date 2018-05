Visita al Quirinale nel giorno della vigilia di Juventus – Milan, finale di Coppa Italia 2018

Pomeriggio al Quirinale: i protagonisti sono stati il Presidente Mattarella, Buffon e Bonucci

Vigilia di prestigio, quella riguardante la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I calciatori e lo staff tecnico e dirigenziale di entrambe le squadre sono stati accolti al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un clima di alto livello istituzionale, a prendere la parola sono stati, oltre al Capo dello Stato, anche i capitani delle due compagini: Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci.

Super Gigi ha tenuto un discorso in cui non ha lesinato chiari riferimenti all’attuale situazione di empasse in politica, esprimendo il seguente concetto: “Non è compito mio entrare nel merito della politica, quello che le chiedono tutti gli italiani è di renderci orgogliosi e di avere fiducia per un futuro migliore sotto tutti i punti di vista. Lo meritiamo noi italiani per la storia che abbiamo. L’Italia non può essere una nazione mediocre. Siamo stati sempre un’eccellenza in tantissime cose e dovremo continuare ad esserlo e per questo ci affidiamo a persone di valore come lei. Grazie per averci trasmesso questo invito che abbiamo raccolto con grande gioia. Siamo qui a rappresentare il calcio italiano per quella che sarà una semplice finale di Coppa Italia ma è una Coppa che in questi anni è stata rivalutata rispetto ad anni addietro dove era svilita. E’ un paragone semplice per capire che, quando ci sono idee e sentimento, si può rendere bello anche qualcosa che è in declino. Il calcio e le istituzioni del calcio sono state brave. Noi sappiamo quel che significa rappresentare Juventus e Milan, cosa significherà giocare davanti a milioni di appassionati. Domani speriamo in uno spettacolo meraviglioso, noi promettiamo impegno e lealtà, saremo i primi a stringere la mano ai vincitori se dovessero essere i rossoneri e mi auguro possa essere lo stesso viceversa”.

Questo, invece, il discorso pronunciato da Leonardo Bonucci alla presenza della Prima carica Istituzionale: “ A nome di tutto il Milan, che mi onoro di rappresentare in questa suggestiva sede, Presidente, la ringrazio per il prestigioso invito. A Lei e a tutti presenti, compresi i miei avversari di domani sera che saluto con grande e immutato affetto, vorrei raccontare quanto mi è accaduto nel week-end appena trascorso: ho avuto il privilegio di conoscere Ermanno, un giovane ragazzo di 20 anni con sindrome di down, che con la sua dolcezza e la sua commovente spontaneità mi ha offerto la possibilità di osservare una partita di calcio da un’altra prospettiva: Ermanno, in mia presenza, a fine gara, non ha pronunciato, mai, la parola “partita”. Per sua stessa ammissione e gioia, Milan-Verona è stata solo ed esclusivamente una festa. Sono qui per dire ad Ermanno e a tutti voi, che il Milan farà la sua parte. E, per esperienza diretta, sono sicuro che lo farà anche la Juventus. Divertiamoci e facciamo divertire. Troppo spesso perdiamo di vista le reali finalità di questa disciplina”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invece, con un velato riferimento alla situazione di stallo a livello politico, ha effettuato le sue considerazioni, issandosi a ruolo di arbitro imparziale, come avviene nelle partite di calcio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Quando sono stato eletto, dopo aver giurato alla Camera mi sono paragonato ad un arbitro imparziale, e ho ricevuto un applauso. Poi ho aggiunto che l’arbitro deve essere aiutato dai giocatori: è seguito un altro applauso, con un po’ di sorpresa. Dobbiamo avere fiducia in un futuro più prospero e migliore, lo meritiamo. E’ un piacere incontrarvi, non potrò assistere all’incontro come ho fatto negli altri anni, ma sono certo che sarà una grande partita. Mi auguro un grande incontro, qui vi sono tanti juventini e milanisti. Io ho l’obbligo di guardare con simpatia a tutte le squadre d’Italia. Voi siete la punta più avanzata e conosciuta di questo grande movimento sportivo che è il più popolare, seguito e amato nel nostro Paese e non solo. Avete una grande responsabilità, siete un modello da seguire e imitare dai bambini, dagli altri calciatori. Questo vi dà una grande responsabilità”. Al termine dell’incontro istituzionale, i due capitani hanno consegnato in dono una maglia della Juventus ed una del Milan, entrambe con il numero uno, al Presidente Mattarella.