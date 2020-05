Purtroppo non è una sorpresa che i principali festival musicali siano stati cancellati o riprogrammati per nuove date, ma la musica ci fa compagnia ugualmente e sulle piattaforme social abbiamo diversi appuntamenti artistici. Questo weekend, a portare musica europea nelle nostre case sarà il Fuzz Club Isolation Festival, il festival musicale che si svolgerà online e svelerà tante sorprese della casa discografica Fuzz Club.

Il Fuzz Club ha cancellato quello che avrebbe dovuto essere il festival del 2020, a Eindhoven, a causa della pandemia da Covid-19, e il governo tedesco ha deciso che tutti i festival dei Paesi Bassi saranno cancellati fino a settembre. E’ stata la stessa casa discografica ad ufficializzare la notizia sul suo sito, la Fuzz Club, che ha ben deciso di entrare nelle case dei musicisti e di legare il loro isolamento da quarantena in un unico evento online: il Fuzz Club Isolation Festival.

E’ in fase di elaborazione il nuovo programma che porterà sul palco gli artisti dell’etichetta discografica Fuzz Club, che promette un nuovo ritorno appena le cose torneranno per tutti alla normalità.

Chi parteciperà al Fuzz Club Isolation Festival?

Saranno online per il Fuzz Club Isolation Festival: Elephant Stone, Eric Strand (Medistation/The Orange Revival), Graham Gordon (Helicon), Guy Blakeslee (Entrance/The Entrance Band), Hákon Aðalsteinsson (The Third Sound), Helicon, JuJu, Kyle Hager (Holy Wave), Las Cobras, Medicine Boy, New Candys, Pretty Lightning, Routine Death, Tess Parks, The Underground Youth, TAU, dreamweapon, Firefirend, The Vacant Lots, Throw Down Bones, Tren Go! Sound System e tante altre sorprese.

Le performance degli artisti saranno in live-streaming il 9 maggio 2020, alle ore 20.00, e il link per il Fuzz Club Isolation Festival sarà disponibile sulla pagina YouTube del Fuzz Club.

L’Effenaar di Eindhoven

Negli anni precedenti, il festival musicale organizzato dalla casa discografica Fuzz Club si è svolto all‘Effenaar ad Eindhoven, Paesi Bassi. Il luogo è stato fondato nel 1971 sotto il nome di Open Jongerencentrum da giovani adulti con una visione essenziale della società.

Il vecchio Effenaar ha ospitato diversi artisti, sia nazionali che internazionali, come ad esempio The Ramones, The Cure, Joy Division, Sex Pistols, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., Fugazi, Queens of the Stone Age e Sonic Youth.

Il nuovo Effenaar è stato completato dopo la restaurazione nel 2005. Sorge in una vecchia fabbrica di lino ed è stato creato per permettere alle persone di esprimere il loro dissenso verso la società, la politica, i genitori, e tutti gli aspetti negativi da discutere inerenti a tali generi.

L‘edizione precedente del Fuzz Club Festival, quella del 2019, si è tenuta il 23 e il 24 agosto ad Eindhoven.

Ecco la clip dell’edizione 2018 del Fuzz Club Festival: