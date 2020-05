Beh, la canzone di Rino Gaetano si chiama solo Gianna, però molto curioso il fatto che questa artista (non italiana) abbia deciso di chiamarsi con un nome nostrano e, manco a farlo apposta, ha scelto il titolo di una canzone che ha fatto un po’ la storia della musica italiana.

L’abbiamo scovata quasi per caso mentre analizzavamo le nuove uscite musicali di questa settimana.

Ma chi è Gianna Gianna?

Gianna Gianna ha dato il via al 2020 pubblicando una delle canzoni pop più radicali dell’anno. “Unlocked“, che puoi sentire su YouTube cliccando qui, è decisamente convenzionale, soprattutto rispetto al discordante “Suffer“, che è la nuova canzone di Gianna Gianna. Questa artista ha preso l’abitudine di infrangere le regole, quindi non deve sorprendere la scelta della sua offerta musicale. Prodotta da Raul Martinez, Suffer è un miscuglio di suoni industriali, voci distorte, voci diaboliche e delicati ganci pop.

Non si può negare che “Suffer” sia per pochi appassionati, ma Gianna Gianna pare che non si sia mai interessata alle masse. Cioè ci sta se ci pensi. Faccio musica che mi piace, se a te piace bene, altrimenti ascolta altre canzoni. E’ una scelta ultra condivisibile. Probabilmente non ti farà arrivare in cima alla Billboard Hot 100, ma ti consente di sperimentare e probabilmente stare meglio con te stessa.

Da quando ha firmato con Manimal Vinyl, l’intera portata della missione di Gianna Gianna sembra quella di reinventare il genere pop. Ci riuscirà? Ascolta Suffer qui sotto e dici che ne pensi. Ah, dato che abbiamo menzionato la famosa canzone di Rino Gaetano, inseriamo pure quella, che ci sta sempre bene.

Ecco invece Gianna di Rino Gaetano