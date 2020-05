Ora puoi finalmente ascoltare in streaming il nuovo EP di Hailee Steinfeld dal titolo Half Written Story. Presta molta attenzione alle canzoni “I Love You’s” e “Your Name Hurts.” Sono le nostre preferite di questa raccolta.

Ricapitolando, Hailee Steinfeld ha pubblicato un EP dal titolo Half Written Story nella giornata di ieri (8 maggio 2020) come prima offerta di un progetto suddiviso in due parti. Il set di cinque canzoni include la commovente ballata “Wrong Direction” e la recente “I Love You’s”, che riprende un po’ le note della famosa “No More ‘I Love You’s” di Annie Lennox. Curiosità: la versione di Annie è una cover di una canzone pop anni ’80. Le altre canzoni incluse in Half Written Story sono altrettanto intriganti: “Your Name Hurts”, “END This (LOVE)” e “Man Up”. Facci sapere attraverso i commenti qual è la tua preferita.

Che tu ci creda o no, dato che comunque Hailee Steinfeld è una che pubblica parecchie canzoni, ma questo è il lavoro più strutturato di Hailee dal disco HAIZ uscito nel 2015.

“Questo progetto è una raccolta di canzoni che sono molto speciali per me e di cui sono incredibilmente orgogliosa”, ha detto la pop star nel comunicato stampa ufficiale. “Questo è il primo lavoro che ho realizzato dopo il mio album di debutto… e non vedo l’ora che tutti voi ascoltiate queste nuove canzoni”. Hailee Steinfeld

Qui sotto puoi vedere la tracklist completa dell’EP Half Written Story:

I Love You’s Your Name Hurts END This (L.O.V.E.) Man Up Wrong Direction

E ascoltare tutte le canzoni attraverso il player di Spotify:

Puoi anche vedere l’ultimo video pubblicato da Hailee, che è la clip per la sua bella I Love You’s. Buona visione.