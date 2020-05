Conosciuto per il suo stile selvaggio e sgargiante, Richard Wayne Penniman ha ispirato musicisti di tutto il mondo. Nato a Macon, in Georgia, il secondo di 12 figli, è stato mandato via da casa quando era ancora adolescente ed è stato accolto da una famiglia bianca, che gestiva il club dove si esibì per la prima volta. Ha iniziato con il genere jump blues, ma i suoi lavori più famosi e di successo – canzoni come “Tutti Frutti”, “Long Tall Sally” e “Good Golly Miss Molly” – sono uscite a metà degli anni ’50.

La sua musica è stata arrangiata con varie cover da altri artisti contemporanei come Elvis Presley, Buddy Holly e Bill Haley. Un’ondata di giovani musicisti britannici – i Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart e Lemmy Kilmister, solo per citarne alcuni – avevano confessato che Little Richard è stato la loro fonte d’ispirazione. In altre parti del mondo, Richard veniva studiato da star del soul (Otis Redding, James Brown, Michael Jackson) e icone rock (Jimi Hendrix, Bob Dylan, AC/DC). Insomma, non i primi musicisti di quartiere.

Alla fine degli anni ’50, abbandonò lo stile dei suoi primi singoli per perseguire una carriera come artista gospel. Successivamente tornò al rock’n’roll negli anni ’60. Richard aveva registrato anche un album per i bambini. Ha cantato nella colonna sonora di The Magic School Bus.

Little Richard è stato tra i primi artisti ad essere inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986. Ha ricevuto un Grammy alla carriera e si è esibito all’inaugurazione presidenziale di Bill Clinton nel 1992. La Library of Congress ha aggiunto “Tutti Frutti” al National Recording Registry nel 2010. Qui sotto trovi i singoli rilasciati dal re del rock.

Le canzoni di Little Richard