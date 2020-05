Il primo teaser di The Old Guard di Netflix è stato rilasciato ed ha approfondito la storia segreta dei mercenari immortali.

They’ve been amongst us all along, living in the shadows. pic.twitter.com/V5XIgs6zLo — The Old Guard (@oldguardmovie) May 7, 2020

The Old Guard è un film di supereroi diretto da Gina Prince-Bythewood. Basato sull’omonimo fumetto, il film sarà interpretato da Charlize Theron, KiKi Layne, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor. La storia segue un gruppo di mercenari immortali che sono in grado di curarsi da qualsiasi ferita. Proprio quando scoprono che un altro immortale si è “risvegliato”, si rendono conto che qualcuno ha messo a nudo i loro segreti e devono combattere per la loro libertà.

Nel marzo 2017, Skydance Media ha acquisito i diritti per adattare il fumetto di Greg Rucka, The Old Guard, in un film. Nel luglio 2018, hanno assunto Gina Prince-Bythewood per dirigere il tutto e hanno affidato la sceneggiatura e la produzione a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance. Nel marzo 2019, Netflix ha acquisito i diritti mondiali del film e ha accettato di finanziarlo con Skydance. Charlize Theron si è unita al film e produrrà la pellicola con Beth Kono, AJ Dix, Marc Evans, David Ellison di Skydance, Dana Goldberg e Don Granger.

The Old Guard uscirà il 10 luglio su Netflix.