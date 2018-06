Buffon al Paris Saint Germain, è solo questione di dettagli

È oramai imminente il trasferimento di Gigi Buffon all’ombra della Tour Eiffel.

I dialoghi tra il patron del club parigino, Al-Khelaifi e il procuratore dell’ex numero uno della Juventus, Silvano Martina, si sono intensificati, a tal punto che la definitiva fumata bianca è ad un passo. Buffon, con ogni probabilità, firmerà un contratto dalla durata biennale da 4 milioni di euro a stagione, ma tutto ciò verrà ufficializzato alla fine del mese di giugno, in quanto il Paris Saint Germain dovrà, prima, effettuare delle operazioni con lo scopo di rispettare le norme del fair play finanziario. Con l’arrivo di Buffon tra le fila del Paris Saint Germain, ad abbandonare la corte del neo allenatore Thomas Tuchel sarà uno tra il francese Areola e il tedesco Trapp, i quali con l’approdo dell’ex portiere juventino nella capitale transalpina, rischiano seriamente di vedere il proprio minutaggio ridursi drasticamente. Nel frattempo, anche la sanzione emessa dalla Commissione disciplinare dell’UEFA non ha fatto desistere la dirigenza del Psg dal corteggiare con insistenza Gigi Buffon, il quale dovrà scontare nella prossima edizione della Champions League, tre giornate di squalifica a causa dell’espulsione rimediata nella gara di ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea, contro il Real Madrid, e le dichiarazioni al vetriolo rivolte, in mixed zone, all’arbitro di quel match, ossia l’inglese Michael Oliver. Uno stop prevedibile che però non frenerà l’offensiva verso il quarantenne estremo difensore, motivato e seriamente intenzionato a mettersi in gioco al cospetto di un palcoscenico blasonato, provando a rendere ancor di più straordinaria la sua leggendaria carriera.