Mabel aveva un compito non semplice: riuscire a bissare il successo di “Don’t Call Me Up”.

Tosto direte voi… lei comunque c’ha provato ed ecco “Mad Love“.

Se cercate su Google Mad Love vi apparirà il famoso successo di David Guetta con la bella voce di Becki G.

Avrò ascoltato quella canzone centinaia di volte ma vi posso dire una cosa: mi piace di più Mad Love di Mabel.



Mabel è tostissima!

Con “Don’t Call Me Up” ha totalizzato oltre 257 milioni di stream su Spotify, ed è uno dei successi discografici più importanti del 2019. Se tra qualche anno cercherete canzoni uscite nel 2019, in prima pagina ci sarà Don’t Call Me Up di Mabel e forse anche Mad Love.

Il 7 giugno Mabel ha rilasciato “Mad Love” e la canzone sembra aver già conquistato tutti.

In appena 2 giorni, il video musicale ha superato le 5 milioni di visite su YouTube.

Mabel è andata sul sicuro ed ha chiesto manforte ai produttori che l’hanno aiutata a plasmare Don’t Call Me Up: Steve Mac e Kamille.

Il significato di Mad Love

Ma c’è una chiara svolta tematica in Mad Love. Don’t Call Me Up era una celebrazione della sua indipendenza, e Mad Love invece osanna l’amore positivo. Le sue richieste – espresse nel ritornello – sono piacevolmente dirette. “Tutta la notte voglio un amore pazzo,” canta Mabel. “Sì, non mi deludere.”

Il video musicale di Mad Love

Mabel esegue alcune coreografie impressionanti nel video musicale che ha accompagnato il rilascio del singolo. Mi piace un botto in questa clip ed è altamente sexy.

Quanto è sexy Mabel?

Anche vestita così non mi dispiace affatto

Le parrucche sono state prese in prestito da SIA?

Mad Love” è il singolo principale dell’album di debutto di Mabel: High Expectations.

Il progetto uscirà il 2 agosto e si preannuncia come uno dei più grandi dischi dell’anno.

Testo di Mad Love

[Verso 1]

Boy, you lookin’ like my type

But tell me, can you hit it right?

‘Cause if I let you in tonight

You better put it do-do-down, do-do-down

Now we do without the talk

I ain’t playing anymore

You heard me when I said before

You better put it do-do-down, do-do-down

[Pre-Ritornello]

Made me say

You know what I like, like, like, like

Come put your body on mine, mine, mine, mine

Keep it up all night, night, night, night

Don’t let me down, do-do-down

[Ritornello]

All night, give me mad love

All night, give me mad love

All night, give me mad love

Yeah, don’t let me down, do-do-down

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

Yeah, don’t let me down, do-do-down

[Verso 2]

You come over, we could chill

Tell each other how we feel

But, baby, you know I love the thrill

When you put it do-do-down, do-do-down

I’ma ride on my own

But with you, I’m in the zone

One shot, don’t let it go

You better put it do-do-down, do-do-down

[Pre-Ritornello]

Made me say

You know what I like, like, like, like

Come put your body on mine, mine, mine, mine

Keep it up all night, night, night, night

Don’t let me down, do-do-down

[Ritornello]

All night, give me mad love

All night, give me mad love

All night, give me mad love

Yeah, don’t let me down, do-do-down

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

Yeah, don’t let me down, do-do-down

[Ponte]

If I back up, can you handle?

Get it all night, give me mad love

Don’t be too nice, better man up

No, don’t let me down, do-do-down

If I back up, can you handle?

Get it all night, give me mad love

Don’t be too nice, better man up

No, don’t let me down, do-do-down

[Ritornello]

All night, give me mad love

All night, give me mad love

All night, give me mad love

Yeah, don’t let me down, do-do-down

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

All night, give me mad love (Give me mad love)

Yeah, don’t let me down, do-do-down

[Conclusione]

Made me say

You know what I like, like, like, like

Come put your body on mine, mine, mine, mine

Keep it up all night, night, night, night

Don’t let me down, do-do-down

If I back up, can you handle?

(You know what I like, like, like, like)

Get it all night, give me mad love

(Come with your body on mine, mine, mine, mine)

Don’t be too nice, better man up

(Keep it up all night, night, night, night)

No, don’t let me down, do-do-down