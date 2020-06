Un nuovo film in arrivo, questa volta in esclusiva su Rai Play, si tratta di Abbi Fede di e con Giorgio Pasotti, una commedia sì, ma che parla di un tema vecchio quanto l’umanità, ossia la lotta tra il bene e il male.

A presentare il film è stato il regista e interprete principale, Giorgio Pasotti, che ha voluto dedicare la pellicola a sua zia, morta per via del coronavirus, una delle tantissime vittime di una pandemia che da mesi ci sta tenendo sotto scacco. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio qual è la trama, il cast e la data di uscita di Abbi Fede.

La trama di Abbi Fede

I protagonisti di Abbi Fede sono un prete, padre Ivan, che si occupa di una comunità di recupero e Adamo, un neofascista con non pochi problemi psicologici che entra a far parte del gruppo di persone ospitate nella comunità. I due saranno in eterna lotta, uno propositivo e votato al bene, l’altro cinico, negativo e pieno di odio e disprezzo per il mondo.

La classica lotta tra il bene e il male diventa però in Abbi Fede un modo per poter parlare della vita, e di come il bene e il male possano alla fine trovare il modo di convivere e collaborare. Siamo tutti parte di un insieme più grande, questa è la grande verità che sembra volerci spiegare il film.

La storia, bisogna però dirlo, non è originale, ma prende spunto dalla pellicola danese Adams æbler (Le mele di Adamo) di Anders Thomas Jensen.

Nel cast, accanto al già citato Giorgio Pasotti che vestirà i panni di padre Ivan, ci sarà Claudio Amendola che sarà invece Adamo. Guarda un primo assaggio del film con il trailer ufficiale sulla pagina di Rai Play.

Il film sarà disponibile su Rai Play dal giorno 11 giugno. Un film da non perdere per una serata leggera ma non priva di contenuti importanti.

