Ho rivisto la trilogia di Matrix in questo periodo di quarantena. Il film originale in quel periodo festeggiava il suo 21° anniversario, precisamente il 31 marzo… e ne ho approfittato per vedere tutti e tre capitoli su Amazon Prime Video.

Nel frattempo, ho anche cercato qualche informazione sul quarto film.

Dopo che ne vedi 3 uno dopo l’altro vuoi capire cosa succederà alla saga, no? The Matrix 4 sarebbe dovuto uscire la prossima estate, ed il cast era impegnato con delle scene molto off-limit a San Francisco. Però il tutto è stato bloccato.

Nella mia maratona, ho salvato due punti fondamentali:

Il primo film non sembra uscito nel 1999. Che si tratti di sequenze d’azione o ideologie sociali, The Matrix era molto in anticipo rispetto ad altri film usciti all’epoca, a tal punto da risultare incredibilmente attuale, anche due decenni dopo.

Il sequel era molto meglio di quanto ricordassi mentre il finale non mi ha entusiasmato.

Ovviamente il 4° film di The Matrix dovrà fare del suo meglio vista l’eredità del franchise: sarà quasi sicuramente l’ultimo in cui reciterà Keanu Reeves, e se andrà bene al botteghino e piacerà al pubblico, diventerà molto probabilmente uno dei franchise del genere d’azione più belli di tutti i tempi. Anche ora non è messo male, però un 4° capitolo potrebbe aiutare in tal senso.

Da quello che ho letto, il team che si occupa della produzione ha dovuto fermare le riprese in seguito al Covid-19. E in questa pausa è stato l’eletto e taciturno Reeves a svelare qualche caratteristica interessante sul film. Mr. Anderson ha parlato del 4° film di Matrix a Empire Magazine, ed ha rivelato perché esattamente ha deciso di riprendere il ruolo di Neo per l’ultima volta.

Reeves ha elogiato la trama e la sceneggiatura, suggerendo che questo quarto capitolo è bello quanto il film originale.

“Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura e una storia meravigliosa”, ha detto Reeves. “Questa è l’unica ragione per cui sono tornato. Lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico. È stato davvero speciale negli anni scorsi, e la storia di Matrix 4 ha alcune cose significative da insegnare e da cui possiamo trarre benefici.” Keanu Reeves

Matrix 4 e John Wick 4 sarebbero dovuti uscire il 21 maggio 2021. Al momento, tuttavia, non è chiaro quando usciranno – Il team di The Matrix 4 deve ancora terminare le riprese, mentre quelle di John Wick 4 devono ancora iniziare.

E tu non vedi l’ora di conoscere le sorti dell’eletto?