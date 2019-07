Il rotazione radiofonica dal 12 luglio, Heaven di Avicii è un singolo completato dal dj svedese prima della sua prematura scomparsa nell’aprile dello scorso anno.

Il brano, cantato da Chris Martin, voce dei Coldplay, è stato ispirato ad un viaggio in Italia e in particolar modo dall’interesse di Avicii per La Divina Commedia del nostro Dante.

Heaven e l’Italia

A raccontare quello che c’è dietro al brano Heaven è stato il produttore e amico di Avicii, Soundin. Queste le sue parole, a ricordare la nascita di Heaven:

“Tim mi ha parlato molto di Dante, di Firenze e del suo Inferno. Poi ha suonato una nuova canzone, che ha realizzato con Chris Martin. È stato ispirato da tutti questi pensieri sul Paradiso e l’Inferno. Era così bello… la parte al piano mi aveva completamente rapito. Sarà sempre speciale per me…”

Pare infatti che Avicii sia stato per diversi mesi, nel 2016, in un castello a Sud di Siena, e aveva quindi avuto occasione di conoscere la Toscana, Dante e la sua Commedia, restandone affascinato.

Il video di Heaven

Il video di Heaven, che è un tribute video ad Avicii, mostra molte immagini del dj in uno dei suoi ultimi viaggi.

Si alternano quindi i paesaggi meravigliosi del Madagascar, e Avicii che suona o semplicemente contempla le meraviglie intorno a sé. Un video molto suggestivo e che ci fa sentire ancora di più la mancanza dell’artista.

Heaven di Avicii ft Chris Martin – Testo

Step out into the dawn

You pray ’til, you pray ’til the lights come on

And don’t you feel like you’ve just been born?

Yeah, you come to raise me up

When I’m beaten and broken up

And I’m back in the arms I love

And I think I just died

I think I just died

Yeah, I think I just died

I think I just died

And went to heaven

And went to heaven

And went to heaven

It’s such a night, such a beautiful night

It’s such a beaut’, such a beautiful sight

I think I just, oh, I think I just died

And went to heaven

And went to heaven

We’re go be birds, we’ll fly

We’ll go, set the world alight

We’re gonna lose ourselves tonight

We’re go be birds, we’ll fly

We’ll go, set the world alight

We’re gonna lose ourselves tonight

Heaven

Traduzione

Esco a guardare l’alba

tu preghi fino a che, tu preghi fino a che la luce non si fa vedere

non ti senti forse come se fossi appena nato?

yeah, sei venuto per rallegrarmi

quando sono distrutto e abbattuto

e sono tornato fra le braccia dell’amore

E penso di essere appena morto

penso di essere appena morto

si penso di essere appena morto

penso di essere appena morto

e finito in paradiso

e finito in paradiso

e finito in paradiso

è una notte così, è una notte così bella

è una notte così, è una notte così bella

io penso che, oh, io penso di essere appena morto

e finito in paradiso

e finito in paradiso

Saremo come uccelli, voleremo

andremo, accenderemo il mondo

gingergenerationperderemo noi stessi stanotte

Saremo come uccelli, voleremo

andremo, accenderemo il mondo

perderemo noi stessi stanotte

Paradiso