Non ci sono dubbi che faranno un lavoro eccezionale, ma per averne prova l’appuntamento è il 21 agosto in tutte le sale cinematografiche.

Non è la prima esperienza nel doppiaggio per i due artisti italiani ma questa volta avranno il “peso” di dover interpretare due figure che hanno contribuito a fare la storia dei classici Disney.

Grazie all’animazione computerizzata le avventura di Simba , accompagnato dai fedeli Timon e Pumbaa e della dolce metà Nala assumeranno tutto un altro aspetto, ma non per questo saranno meno emozionanti, anzi.

È in arrivo sugli schermi la versione fotorealistica di uno dei grandi classici che ha accompagnato diverse generazioni, si tratta de “ Il Re Leone ” in uscita nei cinema americani la prossima settimana.

Dopo lo straordinario successo ottenuto dal live action di Aladdin ora sta per terminare un’altra grande attesa per i fan Disney .

