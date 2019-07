Per quanto riguarda la scelta di Joaquin Phoenix come attore protagonista, Phillips rivela che è stato sempre la sua prima scelta:

“Non prenderà nulla dai fumetti, e forse la gente si arriabbierà, ma abbiamo scritto la nostra versione di quella che potrebbe essere la storia di Joker, e per me è proprio questa la cosa interessante. Non stiamo nemmeno raccontando di Joker, ma della storia dell’uomo prima di diventare il Joker”

Todd Phillips , in una recente intervista per Empire , ha avuto modo di parlare del protagonista della sua prossima pellicola, Joker , e ha svelato dettagli davvero interessanti.

Il tanto atteso film di Jocker , con protagonista l’attore Joaquin Phoenix, non avrà molte cose in comune con il fumetto. L’acerrimo nemico di Batman avrà quindi, nel film diretto da Todd Phillips , una storia originale e sconosciuta.

