Lo aspettiamo da tempo e finalmente un primo assaggio è arrivato. Qui sopra puoi ammirare in esclusiva il primo teaser trailer del live action Disney di “Mulan“, rifacimento del film d’animazione del 1998.

La data di uscita è prevista per il 27 Marzo 2020. Siete pronti?

“E’ mio dovere combattere.” Mulan

La Disney non si ferma mai: reduce dal successo del Live Action di Aladdin, manca davvero poco per l’uscita de “Il re Leone“, di cui da poco è stata svelata la soundtrack; inoltre, la settimana scorsa è stato dato l’annuncio che a ricoprire il ruolo di Ariel nel Live Action “La Sirenetta” sarà la giovanissima Halle Bailey.

La Disney si sta mettendo proprio d’impegno per farci tornare bambini con questi Live Action!

Mulan in una scena del teaser trailer

A interpretare Mulan Liu Yifei, nata a Wuhan, nella provincia di Hubei (Cina). Nata il 25 agosto 1987, Liu sa cantare, ballare e suonare il piano. Si è trasferita negli Stati Uniti con la madre, puntando a una carriera da attrice e modella.

I suoi lavori più conosciuti sono le serie TV “Demi-Gods and Semi-Devils” (2003), e “The Return of the Condor Heroes“.

Grazie anche a questi ruoli, Liu è conosciuta per le sue ottime capacità nelle arti marziali: dal trailer di Mulan abbiamo potuto costatare quanto questo le sarà utile anche per interpretare la giovane eroina!

L’unico grande problema dalla prima occhiata a questo Live Action sembra essere l’assenza di Mushu, l’inseparabile (e indimenticabile) draghetto che accompagna Mulan durante le sue avventure. Nella versione originale, era doppiato dal grande Eddie Murphy.

A unirsi a Liu Yifei c’è un grande e talentuoso cast: Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Hidden Dragon), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone), Yoson An (Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar (Pitch Perfect 3), Ron Yuan (Marco Polo), Gong Li (Memorie di una Geisha) e Jet Li (Arma Letale 4).

“Silenziosa, composta, aggraziata, disciplinata. Queste sono le doti che vediamo in Mulan.” Dal trailer

Sembra che questo Live Action vorrà essere meno fantascientifico della sua versione originale, quindi più vicino alla leggenda “La ballata di Mulan“, scritta apparentemente dal filosofo Liang Tao. La giovane Mulan non ci appare goffa come nel cartone, ma seria e pronta a combattere fin dall’inizio.

Sicuramente Mulan è destinato a diventare un film cui ruolo iconico della donna-guerriero rimarrà nei nostri cuori per sempre.

E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti!