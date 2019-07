Sono pronti a rivoluzionare nuove vite con il loro intervento: tornano i Fantastici 5 -come amano definirsi- con la quarta stagione di Queer Eye il 19 luglio, solo su Netflix.

Queer Eye è una serie originale Netflix ispirata al format andato in onda nei primi anni 2000 su “Bravo” canale televisivo americano a pagamento.

Cinque uomini gay, ognuno dei quali con una propria area di competenza, dedicano ogni puntata a migliorare la vita di una persona. Il format originale si intitolava “Queer Eye for a Straight Guy” facendo riferimento al fatto che i protagonisti scelti fossero solo uomini eterosessuali.

Ma Netflix ha voluto modificare questo aspetto e come potrete vedere nelle tre stagioni precedenti -attualmente presenti sulla piattaforma- vengono affidati alle mani dei “Fantastici 5” uomini, donne, coppie, di qualsiasi sesso o sessualità.

Ma chi sono i cinque esperti? E di cosa si occupano?

Cast di Queer Eye – La quarta stagione in arrivo su Netflix

Tan France è l’esperto di moda che si impegna in ogni puntata per migliorare l’espressione della persona attraverso i vestiti e per poter far emergere le loro personalità attraverso un proprio stile.

Sono molte le persone che per mancanza di tempo o voglia decidono di passare la loro vita mangiando solo cibi in scatola o fast food o pietanze surgelate. Qui entra in gioco Antoni Porowski, esperto di cucina, che si dedica a insegnare alcuni trucchi o ricette e a sottolineare quanto possa essere dannoso non avere alcun tipo di regola quando si tratta di cibo.

Abbiamo poi Bobby Berk, specializzato in design e architettura, che con il suo team lavora per ristrutturare e riarredare le case, cercando di realizzare ogni volta luoghi in cui le persone possano sentirsi a proprio agio e possano valorizzare i momenti di relax, di condivisione o di lavoro.

Spesso le persone si dimenticano quanto sia fondamentale prendersi cura della propria persona, esteticamente e interiormente.

Mentre Jonathan Van Ness si occupa dell’aspetto estetico e di tutto ciò che ne concerne, Karamo Brown, esperto di cultura, si dedicherà ad aiutare le persone a venire a contatto con se stessi, con le loro oscurità e i loro pregi.

Ogni puntata riesce a divertirti, commuoverti e spesso anche a farti riflettere.

Il trailer della quarta stagione ci propone un assaggio di quello che vedremo e se questi sono i presupposti, si prospetta un’altra stagione ricca di emozioni.

E ricordate….non è mai troppo tardi per ricominciare.