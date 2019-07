Una poesia piena di sentimenti forti, quella che Ultimo ha recitato lo scorso 4 luglio allo Stadio Olimpico, una dedica a Roma, la città che gli ha dato i natali e che oggi lo accoglie a braccia aperte.

Una grande emozione per tutti i fan di Ultimo che, nel concerto finale del suo Tour, La Favola, a Roma, ha recitato una toccante poesia che parla della Città Eterna.

La Roma di Ultimo non è solo quella dei turisti

La Roma decantata da Ultimo non è solo la grandiosa capitale piena di monumenti e arte, ma una città che vibra nei suoi mille vicoletti, che non è solo centro, ma anche palpitante periferia.

Una Roma piena di contraddizioni, spesso deturpata dalla corruzione della politica, ma che non perde mai la sua forza e la sua allegria, grazie alle persone che la abitano, che trovano sempre il modo di ridere anche sulle disgrazie e continuare ad andare avanti.

Ultimo non manca di parlare anche della sua squadra del cuore, del calcio della Roma, e dei suoi ricordi quando da bambino il padre lo portava allo stadio, lo stesso Olimpico che si è emozionato con le sue parole e la sua musica.

Da oggi la poesia dedicata a Roma di Ultimo la si può trovare anche in digital downolad e free streaming, recitata dallo stesso cantante, con la voce ferma, ma vibrante di emozioni.

La poesia per Roma di Ultimo

So dieci giorni che sto fori

Dici sorridi e dentro muori

A me m’hanno stancato tutti

Donne, auto e amici a volte

Eppure de te io nun me stanco

A volte penso ar Tevere e poi canto

Anche se Roma non è solo centro

Per me sei bella come un dubbio spento

Come un rifugio per un ladro

Sei bella come l’angelo e il peccato

Te pare poco? Dì, te pare poco essere immortale?

Quando te spegni e vie el tramonto che bellezza che rimane

Sei bella pure senza mare

Lì giù ai Parioli sono belli i ragazzetti

Ma pe me nun battono du occhi sopravvissuti a sti parcheggi

Che Roma è Colosseo ma nun è solo quello

Roma è sta panchina rotta che dà sogni a quer pischello

Roma è na finestra aperta piena de mollette e panni

È un bimbo cor pallone che è partito da San Giovanni

Mi padre me portava le domeniche allo stadio

E ancora tengo con gran cura la prima sciarpa nell’armadio

“Roma capoccia der monno nfame”

Il mio primo saggio da bambino, la cantai col cuore

Non è San Pietro ma sta chiesa che sta a pezzi

La vera Roma sta nei vicoli che te turista non apprezzi

È na battaglia persa co politici corotti

Però ne parli e dopo ridi perché a Roma te ne fotti

È un pranzo a casa mia co l’amici de na vita

Quelli che perdono a tresette e se la piano co la sfiga

Vuoi sta tranquillo senza troppe cianfrusaglie

Te casca er monno sulle spalle e trovi forza dentro a un daje

So dieci giorni che sto fori e come me manchi

Domani torno e prima cosa vado a pia du guanti

Perché per scrivere de te ce vo rispetto

Grazie per esse rimasta accesa quando non c’avevo un letto