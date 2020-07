Uscito il video ufficiale di “Non mi basta più”, il nuovo singolo di Baby K che vede la partecipazione dell’influencer Chiara Ferragni.

“In un momento di tempi sacrificati, quando tutto è incerto, la felicità è una prospettiva, un punto di vista, come un bicchiere mezzo pieno” con questa frase termina il video ufficiale di “Non mi basta più”, il nuovo singolo di Baby K, che vorrebbe lanciare un messaggio preciso: si può sempre trovare un modo per risollevarsi.

Il tutto verrà rappresentato da una metafora: partendo dalla cancellazione dei voli in aeroporto, i piani di una Baby K in partenza saranno completamente disfatti. Ma è qui che entrerà in gioco lei, l’influencer italiana più conosciuta al mondo, Chiara Ferragni.

Non c’è motivo di rattristirsi, le vacanze possono continuare seppur con un po’ di immaginazione. Se si ha a portata di mano un jet privato e una pista d’atterraggio tutta per sé poi, il gioco è fatto. (Sono piuttosto certa che così sia troppo facile ragazze!). Il video è esattamente quello che ci si aspettava dal brano, leggerezza e solarità, tra un cambio look e un balletto.

Baby K e Chiara Ferragni nel video di Non mi basta più

Non poteva mancare il riferimento al marchio Pantene -citato anche nel testo- i cui prodotti vengono mostrati proprio nei primi secondi. “Non mi basta più” è stata utilizzata proprio per la campagna che vede protagoniste Baby K e Chiara Ferragni, testimonial del brand da diversi anni.

La cantante ci ha abituati a tormentoni estivi -basti pensare a “Roma-Bangkok” o “Da zero a cento”- e seppur questo singolo risulti forse meno di impatto rispetto ad alcuni dei suoi successi, l’attenzione ricevuta grazie alla partecipazione dell’influencer ha certamente aiutato. Non è un caso se una delle poche frasi da lei pronunciate -”Questo è il mio pezzo preferito!”- sia entrata nella testa delle persone forse anche più del ritornello stesso.

Nonostante tutto “Non mi basta più” resta comunque tra i papabili pezzi dell’estate 2020! Voi cosa ne pensate?