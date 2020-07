La crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 che sta investendo il settore cinematografico, non risparmia nemmeno i prossimi film della saga di Halloween, ossia Halloween Kills e Halloween Ends.

Halloween Kills, che doveva uscire il 15 ottobre 2020, purtroppo verrà rimandato di un anno, arrivando quindi in sala nell’ottobre del 2021. Di conseguenza anche il capitolo successivo, Halloween Ends, verrà posticipato.

A comunicare questo slittamento in avanti delle uscite è stato lo stesso John Carpenter, padre della saga e Maestro indiscusso del genere, insieme al regista David Gordon Green, che con un post sul loro profilo Twitter ufficiale hanno voluto spiegare ai fan le motivazioni di uno slittamento così lungo. A parte i problemi legati al Covid, infatti, la scelta è quella di far uscire il film, come da tradizione, ad ottobre. Quindi se non l’ottobre 2020, per forza il successivo.

L’annunncio su Halloween Kills e Halloween Ends

Nel lungo post del regista John Carpenter e di David Gordon Green, a parte la notizia dello slittamento in avanti della data d’uscita, ci sono anche delle notizie riguardo alla preparazione del film.

I due registi svelano infatti di essere molto concentrati sulla lavorazione, e in questo momento particolare si stanno occupando del suono di Halloween Kills, ma non nascondono nemmeno che sono già iniziati i lavori su Halloween Ends. Ecco quanto postato:

L’approccio al secondo capitolo della nostra trilogia di “Halloween” è stato aggressivo […] e siamo fiduciosi che i nostri misfatti saranno visti come un apporto inaspettato a questo franchise. Se lo avremmo fatto uscire nell’ottobre di quest’anno, come era previsto, dovevamo affrontare la realtà che il film avrebbe avuto un’esperienza teatrale compromessa. Dopo aver pensato alle varie opzioni, abbiamo scelto di posticipare l’uscita cinematografica del film di un anno.

Oltre ad una versione tradizionale, la Universal ha accettato una presentazione IMAX del film ad ottobre 2021. Stiamo mixando il suono con uno dei più grandi team di progettazione in grado di tagliare, gridare e insinuarsi sotto la pelle. Avremo tempo per completare il film con la qualità che i fan meritano. E anche la produzione di “Halloween Ends” è iniziata! John Carpenter e David Gordon Green

Inutile dire che le aspettative sono davvero alte, e dati i risultati di Halloween di Green, il primo di questa trilogia che ci è molto piaciuto, siamo sicuri che la lunga attesa varrà la pena.

Nel frattempo, non resta che guardare il trailer di Halloween Kills condiviso nelle ultime ore (che vi mostriamo nella parte alta dell’articolo) e farci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.